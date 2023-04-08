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Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси
Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси
Эстетам и любителям всего японского такую красоту пропускать не стоит 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T16:00+0400
2023-04-08T16:00+0400
2023-04-08T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. "Дни цветения сакуры" проходят в тбилисском Национальном ботаническом саду Грузии на выходных, 8 и 9 апреля. Как сообщают в мэрии, к мероприятию этого года коллекция сакуры в японскому саду пополнилась 25 новыми саженцами розовой и белой сакуры. "Дни цветения сакуры" открылись традиционной японской чайной церемонией под руководством Ее Превосходительства Миюки Имамура, супруги посла Японии в Грузии. На мероприятии также представлена коллекция бонсай Ботанического сада, выставка-продажа тематических изделий ручной работы, японской традиционной одежды и работ молодых художников на японскую тематику. Посетители сада также смогут увидеть мастер-класс по приготовлению суши и представление традиционных японских боевых искусств. В завершении мероприятия состоится интересный семинар японского искусства по восстановлению разбитой посуды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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япония, новости, культура, грузия, тбилиси
япония, новости, культура, грузия, тбилиси
Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси
Эстетам и любителям всего японского такую красоту пропускать не стоит
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. "Дни цветения сакуры" проходят в тбилисском Национальном ботаническом саду Грузии на выходных, 8 и 9 апреля.
Как сообщают в мэрии, к мероприятию этого года коллекция сакуры в японскому саду пополнилась 25 новыми саженцами розовой и белой сакуры.
"Дни цветения сакуры" открылись традиционной японской чайной церемонией под руководством Ее Превосходительства Миюки Имамура, супруги посла Японии в Грузии.
На мероприятии также представлена коллекция бонсай Ботанического сада, выставка-продажа тематических изделий ручной работы, японской традиционной одежды и работ молодых художников на японскую тематику.
Посетители сада также смогут увидеть мастер-класс по приготовлению суши и представление традиционных японских боевых искусств. В завершении мероприятия состоится интересный семинар японского искусства по восстановлению разбитой посуды.