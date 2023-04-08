https://sputnik-georgia.ru/20230408/dni-tsveteniya-sakury-prokhodyat-v-tbilisi-276559509.html

Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси

Дни цветения сакуры проходят в Тбилиси

Эстетам и любителям всего японского такую красоту пропускать не стоит 08.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. "Дни цветения сакуры" проходят в тбилисском Национальном ботаническом саду Грузии на выходных, 8 и 9 апреля. Как сообщают в мэрии, к мероприятию этого года коллекция сакуры в японскому саду пополнилась 25 новыми саженцами розовой и белой сакуры. "Дни цветения сакуры" открылись традиционной японской чайной церемонией под руководством Ее Превосходительства Миюки Имамура, супруги посла Японии в Грузии. На мероприятии также представлена ​​коллекция бонсай Ботанического сада, выставка-продажа тематических изделий ручной работы, японской традиционной одежды и работ молодых художников на японскую тематику. Посетители сада также смогут увидеть мастер-класс по приготовлению суши и представление традиционных японских боевых искусств. В завершении мероприятия состоится интересный семинар японского искусства по восстановлению разбитой посуды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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