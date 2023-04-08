https://sputnik-georgia.ru/20230408/dvizhenie-na-perevale-rikoti-vosstanovleno-v-spetsialnom-rezhime-276547756.html
Движение на перевале Рикоти восстановлено в специальном режиме
Движение на перевале Рикоти восстановлено в специальном режиме
Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T10:18+0400
2023-04-08T10:18+0400
2023-04-08T10:38+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) восстановлено в специальном режиме, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня. Грузинские и международные специалисты проводили анализ, чтобы решить, безопасно ли передвигаться по этой дороге. В связи с тем, что по-прежнему рекомендуется постоянный строгий контроль за оползневой зоной, с 07:00 8 апреля движение на участке Рикоти восстановлено в следующем режиме: Между тем, исследовательские работы в районе оползня продолжаются. Начат процесс разработки соответствующих проектных решений. Для начала превенционных работ обустраиваются подъездные пути. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на перевале Рикоти восстановлено в специальном режиме
10:18 08.04.2023 (обновлено: 10:38 08.04.2023)
Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) восстановлено в специальном режиме, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня. Грузинские и международные специалисты проводили анализ, чтобы решить, безопасно ли передвигаться по этой дороге.
В связи с тем, что по-прежнему рекомендуется постоянный строгий контроль за оползневой зоной, с 07:00 8 апреля движение на участке Рикоти восстановлено в следующем режиме:
С 7:00 до 19:00 движение от 114-го км (развязка Ахалсопели) до 194-го км (Зестапони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового и пассажирского автотранспорта (маршрутки);
С 21:00 до 6:00 будут ездить только грузовики. Грузовики будут двигаться под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление;
Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннеля Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме;
Легковые и пассажирские автомобили могут в любое время использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Между тем, исследовательские работы в районе оползня продолжаются. Начат процесс разработки соответствующих проектных решений. Для начала превенционных работ обустраиваются подъездные пути.