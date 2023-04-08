https://sputnik-georgia.ru/20230408/dvizhenie-na-perevale-rikoti-vosstanovleno-v-spetsialnom-rezhime-276547756.html

Движение на перевале Рикоти восстановлено в специальном режиме

Движение на перевале Рикоти восстановлено в специальном режиме

Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня 08.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) восстановлено в специальном режиме, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Дорога была перекрыта из-за опасности схода оползня. Грузинские и международные специалисты проводили анализ, чтобы решить, безопасно ли передвигаться по этой дороге. В связи с тем, что по-прежнему рекомендуется постоянный строгий контроль за оползневой зоной, с 07:00 8 апреля движение на участке Рикоти восстановлено в следующем режиме: Между тем, исследовательские работы в районе оползня продолжаются. Начат процесс разработки соответствующих проектных решений. Для начала превенционных работ обустраиваются подъездные пути. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, дороги, грузинские дороги, машины и их водители