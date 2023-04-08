Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230408/garibashvili-i-aliev-posetili-tsentr-asan-xidmt-v-gabale-276561559.html
Гарибашвили и Алиев посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Гарибашвили и Алиев посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə" 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T14:02+0400
2023-04-08T14:02+0400
ираклий гарибашвили
ильхам алиев
баку
тбилиси
азербайджан
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/08/276560632_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_f715f087e3a29982a10de7908d0d0506.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət", сообщает Sputnik Азербайджан.Гостям сообщили, что за семилетний период деятельности в региональный центр поступило около миллиона обращений граждан. Кроме того, посредством мобильного автобуса "ASAN xidmət" было принято более 220 тысяч обращений граждан, а среднее количество ежедневных обращений приближается к 1000.Так, в ходе ознакомления лидерам двух стран был показан видеоролик, повествующий о работе центра "ASAN xidmət". Было отмечено, что в настоящее время функционируют 24 подобных центра. Из них 7 находятся в Баку, два – в Гяндже, два – в Сумгайыте.Остальные – в Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене. А в Лянкаране, Сальяне и Нахчыване строятся первые службы "ASAN xidmət".Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах "ASAN xidmət" в общей сложности более 360 услуг.В заключение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə".Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
баку
тбилиси
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/08/276560632_0:0:1148:861_1920x0_80_0_0_df7d60d14dfaee2b611b3487883339c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ираклий гарибашвили, ильхам алиев, баку, тбилиси, азербайджан, грузия, новости, общество
ираклий гарибашвили, ильхам алиев, баку, тбилиси, азербайджан, грузия, новости, общество

Гарибашвили и Алиев посетили центр "ASAN xidmət" в Габале

14:02 08.04.2023
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр ASAN xidmət в Габале - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Подписаться на
НовостиTelegram
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə"
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət", сообщает Sputnik Азербайджан.
Гостям сообщили, что за семилетний период деятельности в региональный центр поступило около миллиона обращений граждан.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр ASAN xidmət в Габале - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Кроме того, посредством мобильного автобуса "ASAN xidmət" было принято более 220 тысяч обращений граждан, а среднее количество ежедневных обращений приближается к 1000.
Так, в ходе ознакомления лидерам двух стран был показан видеоролик, повествующий о работе центра "ASAN xidmət".
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр ASAN xidmət в Габале - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Было отмечено, что в настоящее время функционируют 24 подобных центра. Из них 7 находятся в Баку, два – в Гяндже, два – в Сумгайыте.
Остальные – в Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене. А в Лянкаране, Сальяне и Нахчыване строятся первые службы "ASAN xidmət".
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр ASAN xidmət в Габале - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2023
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах "ASAN xidmət" в общей сложности более 360 услуг.
В заключение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə".
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0