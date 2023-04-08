Гарибашвили и Алиев посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə"
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили Габалинский региональный центр "ASAN xidmət", сообщает Sputnik Азербайджан.
Гостям сообщили, что за семилетний период деятельности в региональный центр поступило около миллиона обращений граждан.
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Кроме того, посредством мобильного автобуса "ASAN xidmət" было принято более 220 тысяч обращений граждан, а среднее количество ежедневных обращений приближается к 1000.
Так, в ходе ознакомления лидерам двух стран был показан видеоролик, повествующий о работе центра "ASAN xidmət".
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Было отмечено, что в настоящее время функционируют 24 подобных центра. Из них 7 находятся в Баку, два – в Гяндже, два – в Сумгайыте.
Остальные – в Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене. А в Лянкаране, Сальяне и Нахчыване строятся первые службы "ASAN xidmət".
© Official website of President of Azerbaijan RepublicАлиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
Алиев и Гарибашвили посетили центр "ASAN xidmət" в Габале
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах "ASAN xidmət" в общей сложности более 360 услуг.
В заключение премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было преподнесено изделие ручной работы, изготовленное "ABAD-çı ailə".
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.