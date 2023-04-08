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Как выглядит объездная дорога, соединяющая запад и восток Грузии - видео

Как выглядит объездная дорога, соединяющая запад и восток Грузии - видео

На объездной дороге Гоми-Сачхере-Чиатура, которая объединяет восток и запад страны, многокилометровых пробок хоть и нет, но путь от этого не легче. Что там... 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T14:33+0400

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2023-04-08T14:42+0400

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рикотский перевал

рикотский тоннель

рикотский перевал

рикотский тоннель

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Водители вынуждены объезжать Рикотский перевал, который закрыт из-за угрозы оползней. Строительство новой магистрали Рикоти должно было завершиться в 2023 году. Масштабный проект подразумевает строительство 97 мостов и 51 тоннеля. Когда строительство будет завершено, скорость движения на перевале увеличится с 60 до 120 км/час. На данный момент проводится комплексное изучение склонов, к исследованию даже подключились международные эксперты. Когда именно откроется Рикоти, станет известно после проведения исследований. Действующая в настоящее время объездная дорога добавляет несколько часов к обычному времени пути, на ней перемежаются асфальтированные и грунтовые участки. Сегодня движение по объездной дороге стало более активным, хотя ее то и дело ремонтируют. Это вызывает пробки, так как проезжая часть узкая.

рикотский перевал

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