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Как выглядит объездная дорога, соединяющая запад и восток Грузии - видео
Как выглядит объездная дорога, соединяющая запад и восток Грузии - видео
На объездной дороге Гоми-Сачхере-Чиатура, которая объединяет восток и запад страны, многокилометровых пробок хоть и нет, но путь от этого не легче. Что там... 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T14:33+0400
2023-04-08T14:33+0400
2023-04-08T14:42+0400
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рикотский перевал
рикотский тоннель
рикотский перевал
рикотский тоннель
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/08/276562759_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e9bcb38aba9e8ae565e490d6672147d7.jpg
Водители вынуждены объезжать Рикотский перевал, который закрыт из-за угрозы оползней. Строительство новой магистрали Рикоти должно было завершиться в 2023 году. Масштабный проект подразумевает строительство 97 мостов и 51 тоннеля. Когда строительство будет завершено, скорость движения на перевале увеличится с 60 до 120 км/час. На данный момент проводится комплексное изучение склонов, к исследованию даже подключились международные эксперты. Когда именно откроется Рикоти, станет известно после проведения исследований. Действующая в настоящее время объездная дорога добавляет несколько часов к обычному времени пути, на ней перемежаются асфальтированные и грунтовые участки. Сегодня движение по объездной дороге стало более активным, хотя ее то и дело ремонтируют. Это вызывает пробки, так как проезжая часть узкая.
рикотский перевал
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рикотский перевал, рикотский тоннель, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео
Как выглядит объездная дорога, соединяющая запад и восток Грузии - видео
14:33 08.04.2023 (обновлено: 14:42 08.04.2023)
На объездной дороге Гоми-Сачхере-Чиатура, которая объединяет восток и запад страны, многокилометровых пробок хоть и нет, но путь от этого не легче. Что там происходит сейчас – смотрите в видео Sputnik Грузия
Водители вынуждены объезжать Рикотский перевал, который закрыт из-за угрозы оползней. Строительство новой магистрали Рикоти должно было завершиться в 2023 году. Масштабный проект подразумевает строительство 97 мостов и 51 тоннеля. Когда строительство будет завершено, скорость движения на перевале увеличится с 60 до 120 км/час.
На данный момент проводится комплексное изучение склонов, к исследованию даже подключились международные эксперты. Когда именно откроется Рикоти, станет известно после проведения исследований. Действующая в настоящее время объездная дорога добавляет несколько часов к обычному времени пути, на ней перемежаются асфальтированные и грунтовые участки. Сегодня движение по объездной дороге стало более активным, хотя ее то и дело ремонтируют. Это вызывает пробки, так как проезжая часть узкая.