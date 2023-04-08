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Какая погода ожидается в Грузии 8 апреля
Какая погода ожидается в Грузии 8 апреля
Погода нелетная, а местами и снежная, прогнозируют метеорологи 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T12:41+0400
2023-04-08T12:41+0400
2023-04-08T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дождь, местами снег ожидаются в большинстве районов Грузии в субботу, 8 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Мороз метеорологи прогнозируют в Гудаури, где будет -2 градуса и снег. Снежные осадки также ожидаются в Степанцминде и Бакуриани. Прогноз погоды по городам следующий: Что касается Тбилиси, то здесь тоже дождь и облачность. Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов. Порывы ветра 72 км/ч, вероятность гроз – 18 %. Ночью столбик градуса опустится до отметки +5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, гудаури, бакуриани, степанцминда, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, гудаури, бакуриани, степанцминда, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ожидается в Грузии 8 апреля
Погода нелетная, а местами и снежная, прогнозируют метеорологи
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дождь, местами снег ожидаются в большинстве районов Грузии в субботу, 8 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Мороз метеорологи прогнозируют в Гудаури, где будет -2 градуса и снег. Снежные осадки также ожидаются в Степанцминде и Бакуриани.
Прогноз погоды по городам следующий:
Что касается Тбилиси, то здесь тоже дождь и облачность. Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов. Порывы ветра 72 км/ч, вероятность гроз – 18 %. Ночью столбик градуса опустится до отметки +5 градусов.