https://sputnik-georgia.ru/20230408/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-8-aprelya-276555579.html

Какая погода ожидается в Грузии 8 апреля

Какая погода ожидается в Грузии 8 апреля

Погода нелетная, а местами и снежная, прогнозируют метеорологи 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T12:41+0400

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2023-04-08T12:41+0400

погода

грузия

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гудаури

бакуриани

степанцминда

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дождь, местами снег ожидаются в большинстве районов Грузии в субботу, 8 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Мороз метеорологи прогнозируют в Гудаури, где будет -2 градуса и снег. Снежные осадки также ожидаются в Степанцминде и Бакуриани. Прогноз погоды по городам следующий: Что касается Тбилиси, то здесь тоже дождь и облачность. Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов. Порывы ветра 72 км/ч, вероятность гроз – 18 %. Ночью столбик градуса опустится до отметки +5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

бакуриани

степанцминда

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погода, грузия, новости, гудаури, бакуриани, степанцминда, национальное агентство окружающей среды