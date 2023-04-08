https://sputnik-georgia.ru/20230408/mezhdunarodnaya-vystavka-sobak-startovala-v-gori-276557744.html

Международная выставка собак стартовала в Гори

Международная выставка собак стартовала в Гори

Двухдневное мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта 08.04.2023, Sputnik Грузия

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собаки

восточная грузия

новости

общество

грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Международные выставки собак ранга CAC-CACIB FCI “Georgian Spring” и “Golden Cup 2023” стартовали в субботу, 8 апреля, в городе Гори (Восточная Грузия).Соревнования продолжатся до воскресенья, 9 апреля. На каждый из дней зарегистрированы свыше 600 собак. Приблизительно 350 участников – из других стран.Мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта. Для посетителей вход бесплатный. Организатор выставки – Кинологическая Федерация Грузии, при поддержке муниципалитета Гори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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собаки, восточная грузия, новости, общество, грузия, гори