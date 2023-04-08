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Международная выставка собак стартовала в Гори
Международная выставка собак стартовала в Гори
Двухдневное мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T14:41+0400
2023-04-08T14:41+0400
2023-04-08T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Международные выставки собак ранга CAC-CACIB FCI “Georgian Spring” и “Golden Cup 2023” стартовали в субботу, 8 апреля, в городе Гори (Восточная Грузия).Соревнования продолжатся до воскресенья, 9 апреля. На каждый из дней зарегистрированы свыше 600 собак. Приблизительно 350 участников – из других стран.Мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта. Для посетителей вход бесплатный. Организатор выставки – Кинологическая Федерация Грузии, при поддержке муниципалитета Гори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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собаки, восточная грузия, новости, общество, грузия, гори
собаки, восточная грузия, новости, общество, грузия, гори
Международная выставка собак стартовала в Гори
Двухдневное мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Международные выставки собак ранга CAC-CACIB FCI “Georgian Spring” и “Golden Cup 2023” стартовали в субботу, 8 апреля, в городе Гори (Восточная Грузия).
Соревнования продолжатся до воскресенья, 9 апреля. На каждый из дней зарегистрированы свыше 600 собак. Приблизительно 350 участников – из других стран.
Мероприятие проходит на территории местного Дворца спорта. Для посетителей вход бесплатный. Организатор выставки – Кинологическая Федерация Грузии, при поддержке муниципалитета Гори.