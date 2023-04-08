https://sputnik-georgia.ru/20230408/ne-vse-dovolny-skolko-pensionerov-pozhalovalis-na-usloviya-pensionnogo-kredita-276565755.html

Не все довольны: сколько пенсионеров пожаловались на условия пенсионного кредита?

Не все довольны: сколько пенсионеров пожаловались на условия пенсионного кредита?

С 1 января 2023 года вступило в силу новое правило кредитования пенсионеров 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T21:21+0400

2023-04-08T21:21+0400

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пенсия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В департамент защиты прав потребителей и финансового надзора Национального банка Грузии поступило 244 жалобы от пенсионеров по поводу условий кредитования, говорится в заявлении регулятора в ответ на запрос депутатов парламента. С 1 января 2023 года вступило в силу новое правило кредитования пенсионеров.Согласно новшеству максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не должна превышать сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов. В 2023 году верхний предел стоимости кредитов составит 26%. Согласно данным Нацбанка, с 1 января по 27 марта 2023 года пенсионеры подали 244 жалобы, из которых 197 касались самих кредитов, а 47 – выдачи пенсии заранее. При этом Нацбанк отмечает, что жалобы касались как самих кредитных соглашений, так и графика оплаты, на процент по кредиту пожаловались 18 пенсионеров. В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. С 1 января пенсия для лиц моложе 70 лет составила 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. Для жителей высокогорных регионов – 355 и 440 лари соответственно. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пенсия, пенсионер, пенсионная реформа, экономика, грузия, новости, тбилиси, национальный банк