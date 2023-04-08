https://sputnik-georgia.ru/20230408/primety-na-verbnoe-voskresene-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-276565512.html

Приметы на Вербное воскресенье 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на Вербное воскресенье 2023: что нельзя делать в праздник?

Вербное воскресенье – великий церковный праздник, с которым связано множество народных примет и запретов 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T22:33+0400

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справки

религия

церковный праздник

религиозный праздник

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Что нельзя делать в Вербное воскресенье: о приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Вербное воскресенье по народным приметам нельзя делать тяжелую физическую работу, в том числе колоть дрова и копать землю. Нельзя также в Вербное воскресенье делать домашнюю работу, поэтому хозяйки заранее убирают в доме и готовят. Нельзя в праздник раздражаться, ругаться и выяснять отношения, а также думать о плохом и желать кому-то зла. В Вербное воскресенье нельзя есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Великий строгий пост. Однако в праздник разрешается есть рыбу. Нельзя в Вербное воскресенье венчаться и устраивать другие большие застолья и веселиться. Праздник желательно провести в семейном кругу, так как продолжается Великий пост, а на следующий день начинается последняя перед Пасхой неделя – Страстная седмица. Приметы праздника Сажать цветок в Вербное воскресенье – хорошая примета, сулящая достаток и благосостояние. Плохая примета выпускать в Вербное воскресенье домашнюю птицу на улицу – нечисть может ее испортить. По приметам освященная верба защищает дом от природных стихий, а если бросить при пожаре вербу в огонь, то он быстро погаснет. Хорошая примета стегать вербной веточкой детей и домашних животных, чтобы уберечь их от любой напасти. По приметам урожай будет богатый, если освященные ветки втыкать в землю к началу посевного сезона, а если втыкать под крышу дома – скотина будет в целости и сохранности возвращаться домой. Хорошая примета дождь в Вербное воскресенье – урожай будет богатый. Неплохой урожай обещает и пасмурная, но сухая погода в праздник. По приметам год предстоит неурожайный, если погода в этот день выдалась сухая и солнечная. Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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справки , религия , церковный праздник, религиозный праздник