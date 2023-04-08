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Разборка в центре Тбилиси со стрельбой: виновные могут сесть в тюрьму на семь лет
Разборка в центре Тбилиси со стрельбой: виновные могут сесть в тюрьму на семь лет
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия" 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T13:16+0400
2023-04-08T13:16+0400
2023-04-08T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в центре Тбилиси на видео, которое появилось в соцсетях — ролик снят на улице Жвания в районе Ваке. На кадрах видно, как группа мужчин сначала нападает на людей в машине, которые пытаются наехать на одного из них, а когда автомобиль пытается уехать, слышны выстрелы. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Разборка в центре Тбилиси со стрельбой: виновные могут сесть в тюрьму на семь лет
13:16 08.04.2023 (обновлено: 13:51 08.04.2023)
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия"
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в центре Тбилиси на видео, которое появилось в соцсетях — ролик снят на улице Жвания в районе Ваке.
На кадрах видно, как группа мужчин сначала нападает на людей в машине, которые пытаются наехать на одного из них, а когда автомобиль пытается уехать, слышны выстрелы.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.