https://sputnik-georgia.ru/20230408/razborka-v-tsentre-tbilisi-so-strelboy-vinovnye-mogut-sest-v-tyurmu-na-sem-let-276560116.html

Разборка в центре Тбилиси со стрельбой: виновные могут сесть в тюрьму на семь лет

Разборка в центре Тбилиси со стрельбой: виновные могут сесть в тюрьму на семь лет

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия" 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T13:16+0400

2023-04-08T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в центре Тбилиси на видео, которое появилось в соцсетях — ролик снят на улице Жвания в районе Ваке. На кадрах видно, как группа мужчин сначала нападает на людей в машине, которые пытаются наехать на одного из них, а когда автомобиль пытается уехать, слышны выстрелы. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с использованием оружия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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