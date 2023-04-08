https://sputnik-georgia.ru/20230408/rekord-gruzii---rezervy-natsbanka-vpervye-prevysili-pyat-milliardov-dollarov-276546738.html

Рекорд Грузии – резервы Нацбанка впервые превысили пять миллиардов долларов

Рекорд Грузии – резервы Нацбанка впервые превысили пять миллиардов долларов

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T09:01+0400

2023-04-08T09:01+0400

2023-04-08T10:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2023 года достигли исторического максимума и превысили пять миллиардов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За март резервы снизились на 283,6 миллиона долларов, а с начала года – на 102,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 декабря 2022 года и составляли 4 901,5 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 467,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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