https://sputnik-georgia.ru/20230408/terakt-v-tel-avive-chislo-postradavshikh-vozroslo-do-semi-276547634.html

Теракт в Тель-Авиве: число пострадавших возросло до семи

Теракт в Тель-Авиве: число пострадавших возросло до семи

Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T11:17+0400

2023-04-08T11:17+0400

2023-04-08T12:03+0400

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

израиль

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1d/274354170_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_0a5cb1c22c5a6e4d1e55f7d3591069cb.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Количество пострадавших в результате теракта на набережной Тель-Авива достигло семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).Накануне, 7 апреля, автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива близ Яффо. Правоохранители нейтрализовали водителя. МИД Израиля назвал нападение терактом. По информации медиков, все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тель-авив

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, израиль, новости, происшествия