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Теракт в Тель-Авиве: число пострадавших возросло до семи
Теракт в Тель-Авиве: число пострадавших возросло до семи
Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T11:17+0400
2023-04-08T11:17+0400
2023-04-08T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Количество пострадавших в результате теракта на набережной Тель-Авива достигло семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).Накануне, 7 апреля, автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива близ Яффо. Правоохранители нейтрализовали водителя. МИД Израиля назвал нападение терактом. По информации медиков, все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, израиль, новости, происшествия
в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, израиль, новости, происшествия
Теракт в Тель-Авиве: число пострадавших возросло до семи
11:17 08.04.2023 (обновлено: 12:03 08.04.2023)
Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Количество пострадавших в результате теракта на набережной Тель-Авива достигло семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Всего в результате нападения восемь пострадавших: 30-летний мужчина, погибший на месте, и семь раненых, которые были сбиты автомобилем и доставлены в больницу Ихилов, в том числе трое в состоянии средней тяжести ... и четверо с легкими ранениями", – сообщила MDA в Twitter.
Накануне, 7 апреля, автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива близ Яффо. Правоохранители нейтрализовали водителя. МИД Израиля назвал нападение терактом.
По информации медиков, все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.