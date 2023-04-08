https://sputnik-georgia.ru/20230408/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-276558501.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта

Ограничения введены из-за опасности схода лавин 08.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. На участке Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, новости, погода, грузия, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители