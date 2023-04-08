https://sputnik-georgia.ru/20230408/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-276558501.html
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
Ограничения введены из-за опасности схода лавин 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T12:03+0400
2023-04-08T12:03+0400
2023-04-08T12:04+0400
верхний ларс
новости
погода
грузия
грузино-российская граница
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23422/96/234229623_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_346509a61e36134b4a8594baca055c00.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. На участке Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23422/96/234229623_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_7cefa1588d0b7a21186daa79da0c37ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верхний ларс, новости, погода, грузия, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
верхний ларс, новости, погода, грузия, грузино-российская граница, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
12:03 08.04.2023 (обновлено: 12:04 08.04.2023)
Ограничения введены из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Ограничения введены из-за опасности схода лавин.
На участке Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.