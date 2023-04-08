https://sputnik-georgia.ru/20230408/vesna-dlya-rybakov-na-tbilisskom-more---foto-276555136.html

Весна для рыбаков на Тбилисском море – фото

Весна для рыбаков на Тбилисском море – фото

Наступление весны можно определить не только по теплым солнечным дням, но и по рыбакам, которые выходят рано утром удить рыбу на Тбилисском море. 08.04.2023, Sputnik Грузия

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Тбилисское море - это искусственное водохранилище. Тут водится немало видов рыбы. По весне на берегу моря появляется много людей, для которых рыбалка – это любимое хобби.А рыбу едят как правило сами. Засоленная шемая под пиво – деликатес. А те, кто продаёт рыбу, рыбачат в основном на Куре. Там ловить сложнее, но рыбы больше можно поймать. И там другие сорта рыбы. Самая ходовая Капот и Мурца. Она известна в Грузии как цоцхали.

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