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Весна для рыбаков на Тбилисском море – фото
Весна для рыбаков на Тбилисском море – фото
Наступление весны можно определить не только по теплым солнечным дням, но и по рыбакам, которые выходят рано утром удить рыбу на Тбилисском море. 08.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-08T10:43+0400
2023-04-08T10:43+0400
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Тбилисское море - это искусственное водохранилище. Тут водится немало видов рыбы. По весне на берегу моря появляется много людей, для которых рыбалка – это любимое хобби.А рыбу едят как правило сами. Засоленная шемая под пиво – деликатес. А те, кто продаёт рыбу, рыбачат в основном на Куре. Там ловить сложнее, но рыбы больше можно поймать. И там другие сорта рыбы. Самая ходовая Капот и Мурца. Она известна в Грузии как цоцхали.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, рыба, хобби, тбилиси, тбилиси, фото
Весна для рыбаков на Тбилисском море – фото 10:43 08.04.2023 (обновлено: 11:37 08.04.2023)
Наступление весны можно определить не только по теплым солнечным дням, но и по рыбакам, которые выходят рано утром удить рыбу на Тбилисском море.
Тбилисское море - это искусственное водохранилище. Тут водится немало видов рыбы. По весне на берегу моря появляется много людей, для которых рыбалка – это любимое хобби.
А рыбу едят как правило сами. Засоленная шемая под пиво – деликатес. А те, кто продаёт рыбу, рыбачат в основном на Куре. Там ловить сложнее, но рыбы больше можно поймать. И там другие сорта рыбы. Самая ходовая Капот и Мурца. Она известна в Грузии как цоцхали.
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисское водохранилище создали искусственно в 1952 году, чтобы у Тбилиси появился свой резервуар питьевой воды.
Тбилисское водохранилище создали искусственно в 1952 году, чтобы у Тбилиси появился свой резервуар питьевой воды.
© photo: Sputnik / Stringer
Раньше на месте нынешнего Тбилисского моря были соленые озера.
Раньше на месте нынешнего Тбилисского моря были соленые озера.
© photo: Sputnik / Stringer
Когда водохранилище было создано, река Иори заполнила пространство 9 на 3 километра.
Когда водохранилище было создано, река Иори заполнила пространство 9 на 3 километра.
© photo: Sputnik / Stringer
Вместе с питьевой водой из реки Иори в Тбилисское море попала и рыба. Сом, сазан, карась, шемая, окунь... И это не полный список.
Вместе с питьевой водой из реки Иори в Тбилисское море попала и рыба. Сом, сазан, карась, шемая, окунь... И это не полный список.
© photo: Sputnik / Stringer
А где рыба – там и рыбаки.
А где рыба – там и рыбаки.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии много озер с рыбой, но они расположены на расстоянии 50 км от города и дальше. А до Тбилисского моря рыбакам можно добраться и на городском транспорте.
В Грузии много озер с рыбой, но они расположены на расстоянии 50 км от города и дальше. А до Тбилисского моря рыбакам можно добраться и на городском транспорте.
© photo: Sputnik / Stringer
Ловить рыбу на Тбилисском море не просто, нужны навыки. В разное время года клюет разная рыба.
Ловить рыбу на Тбилисском море не просто, нужны навыки. В разное время года клюет разная рыба.
© photo: Sputnik / Stringer
Для каждого вида рыбы нужна специфическая оснастка и метод ловли.
Для каждого вида рыбы нужна специфическая оснастка и метод ловли.
© photo: Sputnik / Stringer
Наживка также разная для разных видов рыбы. У многих рыбаков свой секрет.
Наживка также разная для разных видов рыбы. У многих рыбаков свой секрет.
© photo: Sputnik / Stringer
Если мелкую рыбу можно поймать на червя или хлеб, то на крупную нужна другая наживка.
Если мелкую рыбу можно поймать на червя или хлеб, то на крупную нужна другая наживка.
© photo: Sputnik / Stringer
Те, кто ловит рыбу на Тбилисском море, в основном ловит ее для себя.
Те, кто ловит рыбу на Тбилисском море, в основном ловит ее для себя.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут на Тбилисском море собираются любители рыбной ловли. Для них это хобби.
Тут на Тбилисском море собираются любители рыбной ловли. Для них это хобби.
© photo: Sputnik / Stringer
Кто ловит рыбу для последующей продажи, в основном рыбачат на реке Кура в Тбилиси.
Кто ловит рыбу для последующей продажи, в основном рыбачат на реке Кура в Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
В это время года на Тбилисском море ловится шемая и окунь. Через неделю пойдет карась.
В это время года на Тбилисском море ловится шемая и окунь. Через неделю пойдет карась.
© photo: Sputnik / Stringer
Терпение и труд вознаграждаются хорошим уловом. Да и в теплую погоду приятно посидеть на берегу под легким ветерком.
Терпение и труд вознаграждаются хорошим уловом. Да и в теплую погоду приятно посидеть на берегу под легким ветерком.