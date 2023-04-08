https://sputnik-georgia.ru/20230408/zakon-v-deystvii-v-gruzii-presekli-fakty-prodazhi-nezakonno-vyrublennogo-samshita-276564299.html

Закон в действии: в Грузии пресекли факты продажи незаконно вырубленного самшита

Закон в действии: в Грузии пресекли факты продажи незаконно вырубленного самшита

Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях, при наличии специальной справки 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T18:01+0400

2023-04-08T18:01+0400

2023-04-08T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники департамента надзора над окружающей средой на западе и востоке Грузии пресекли факты продажи незаконно вырубленного колхидского самшита, говорится в сообщении ведомства. Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит (бза – на грузинском) так же, как и вербу. По данным ведомства, три мешка веток самшита были обнаружены у гражданина в Кварели в регионе Кахети, который пытался их вывезти для последующей продажи. Второй факт был выявлен в Мартвили в регионе Самегрело - Земо Сванети. Там у гражданина были изъяты три саженца и десятки веток самшита. Дела переданы сотрудникам правоохранительных органов для последующего реагирования. Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 1 000 лари. В случае, если ущерб окружающей среде превысит 1 000 лари, дело квалифицируется как уголовное. В последние годы особой проблемой в стране по-прежнему является высыхание самшита. Помимо болезнетворного гриба, опасность для самшитовых рощ представляет инвазивный вредитель – самшитовая аллура. Высыхание самшита было замечено в Грузии в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание заметили в Гурии и Самгрело - Земо Сванети. Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гуриа и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось. Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях, при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местной власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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