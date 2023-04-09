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Болельщик "Наполи" назвал первенца в честь Кварацхелия
Болельщик "Наполи" назвал первенца в честь Кварацхелия
Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T13:36+0400
2023-04-09T13:36+0400
2023-04-09T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. На днях в Неаполе родился мальчик, родители которого решили назвать ребенка в честь полузащитника сборной Грузии и местного клуба "Наполи" Хвичи Кварацхелия, информацию распространили итальянские СМИ. По информации спортивных изданий, мальчик родился 31 марта. Назвали его Даниэле Хвича. Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны. Родители Даниэле Хвичи – Армандо и Клара – заядлые болельщики "Наполи". Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, спорт, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, клуб "наполи"
в мире, новости, спорт, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, клуб "наполи"
Болельщик "Наполи" назвал первенца в честь Кварацхелия
Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. На днях в Неаполе родился мальчик, родители которого решили назвать ребенка в честь полузащитника сборной Грузии и местного клуба "Наполи" Хвичи Кварацхелия, информацию распространили итальянские СМИ.
По информации спортивных изданий, мальчик родился 31 марта. Назвали его Даниэле Хвича. Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны.
Родители Даниэле Хвичи – Армандо и Клара – заядлые болельщики "Наполи".
"Это правда. Мы назвали его Даниэле Хвича. Мы приняли это решение из-за всего, что произошло вокруг "Наполи" в этом году", – рассказал отец ребенка.
Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.