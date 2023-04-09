https://sputnik-georgia.ru/20230409/bolelschik-napoli-nazval-perventsa-v-chest-kvaratskheliya-276571366.html

Болельщик "Наполи" назвал первенца в честь Кварацхелия

Болельщик "Наполи" назвал первенца в честь Кварацхелия

Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T13:36+0400

2023-04-09T13:36+0400

2023-04-09T13:36+0400

в мире

новости

спорт

грузия

хвича кварацхелия

неаполь

футбол

клуб "наполи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276078466_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3e74253e5b7947f1b88a62a7f38b46b1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. На днях в Неаполе родился мальчик, родители которого решили назвать ребенка в честь полузащитника сборной Грузии и местного клуба "Наполи" Хвичи Кварацхелия, информацию распространили итальянские СМИ. По информации спортивных изданий, мальчик родился 31 марта. Назвали его Даниэле Хвича. Отца малыша зовут Армандо, в честь легендарного нападающего сборной Аргентины и "Наполи" Диего Армандо Марадоны. Родители Даниэле Хвичи – Армандо и Клара – заядлые болельщики "Наполи". Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, спорт, грузия, хвича кварацхелия, неаполь, футбол, клуб "наполи"