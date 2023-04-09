https://sputnik-georgia.ru/20230409/den-boli-i-gordosti-odnovremenno--premer-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-276570590.html

День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению

День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению

Дальнейшее движение к лучшей Грузии также должно основываться вокруг идеала свободы, заявил премьер 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T12:01+0400

2023-04-09T12:01+0400

2023-04-09T12:01+0400

грузия

новости

политика

ссср

ираклий гарибашвили

9 апреля

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – это одновременно день боли и гордости для грузинского народа, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. По словам главы правительства, дальнейшее движение к лучшей Грузии также должно основываться вокруг идеала свободы. Как отметил Ираклий Гарибашвили, 9 апреля вся Грузия, объединенная идеей свободы, объявила во всеуслышание о решении построить независимое, демократическое, европейское государство. "Девятое апреля – особенный день для каждого из нас. В этот день вся Грузия, объединенная идеей свободы, объявила во всеуслышание всему миру о решении построить независимое, демократическое, европейское государство. Жестокость советского режима только укрепила волю грузинского народа, укрепила наше стремление к независимости", – говорится в заявлении. День национального единения отмечают в Грузии >>Премьер также в своем заявлении процитировал первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – "у народа можно отнять все, но никто не может отнять чувство свободы". В связи с 9 Апреля по традиции во всех церквях Грузии пройдет панихида. Первые лица страны возложат венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси. В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. Как грузинское гостеприимство могло сорвать расследование 9 апреля >>День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ссср, ираклий гарибашвили, 9 апреля