https://sputnik-georgia.ru/20230409/glava-minfina-gruzii-vystupit-na-ezhegodnoy-vstreche-mvf-i-vsemirnogo-banka-276585009.html

Глава Минфина Грузии выступит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка

Глава Минфина Грузии выступит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка

Министр выступит на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом" 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T23:29+0400

2023-04-09T23:29+0400

2023-04-09T23:49+0400

грузия

экономика

новости

сша

всемирный банк

международный валютный фонд

мвф

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c1ae2dee93937c19dae54be95b4c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили c 9-17 апреля примет участие в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минфина. По информации пресс-службы, в рамках визита запланированы встречи на высоком уровне с представителями Госдепартамента и Министерства торговли США, Министерства финансов, международных финансовых институтов и различных донорских организаций. Сообщается, что запланировано выступление Лаши Хуцишвили на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом". Министра в поездке будут сопровождать первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, заместители министра Екатерина Гунцадзе и Мирза Гелашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, сша, всемирный банк, международный валютный фонд, мвф, министерство финансов грузии