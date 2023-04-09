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Глава Минфина Грузии выступит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка
Глава Минфина Грузии выступит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка
Министр выступит на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом" 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T23:29+0400
2023-04-09T23:29+0400
2023-04-09T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили c 9-17 апреля примет участие в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минфина. По информации пресс-службы, в рамках визита запланированы встречи на высоком уровне с представителями Госдепартамента и Министерства торговли США, Министерства финансов, международных финансовых институтов и различных донорских организаций. Сообщается, что запланировано выступление Лаши Хуцишвили на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом". Министра в поездке будут сопровождать первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, заместители министра Екатерина Гунцадзе и Мирза Гелашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, сша, всемирный банк, международный валютный фонд, мвф, министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, сша, всемирный банк, международный валютный фонд, мвф, министерство финансов грузии
Глава Минфина Грузии выступит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка
23:29 09.04.2023 (обновлено: 23:49 09.04.2023)
Министр выступит на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом"
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили c 9-17 апреля примет участие в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минфина.
По информации пресс-службы, в рамках визита запланированы встречи на высоком уровне с представителями Госдепартамента и Министерства торговли США, Министерства финансов, международных финансовых институтов и различных донорских организаций.
"Министр финансов встретится с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, заместителем директора Международного валютного фонда Бо Ли. Также состоятся двусторонние переговоры с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, рейтинговых и инвестиционных компаний", - говорится в распространенной информации.
Сообщается, что запланировано выступление Лаши Хуцишвили на дискуссии высокого уровня "Преодоление глобальных рисков - развитие возможностей управления государственным долгом".
Министра в поездке будут сопровождать первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, заместители министра Екатерина Гунцадзе и Мирза Гелашвили.