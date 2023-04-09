https://sputnik-georgia.ru/20230409/gruzinskie-regbisty-nachali-vystuplenie-v-yuzhnoy-amerike-s-pobedy-276583967.html

Грузинские регбисты начали выступление в Южной Америке с победы

Грузинские регбисты начали выступление в Южной Америке с победы

Первая грузинская франшиза "Черный лев" проведет в Южной Америке еще четыре матча 09.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза, обладатель Суперкубка "Черный лев" в рамках южноамериканского турне провела первую игру против лидера текущего розыгрыша Sudamerica Rugby аргентинского "Догос XV" в Монтевидео и одержала победу с крупным счетом – 75:19. Грузинские регбисты фактически решили судьбу матча в первой половине – 56:0. Из грузинской команды выделились Михаил Гачечиладзе, Тенгиз Замтарадзе, Отар Лашхи, Тенгиз Перанидзе, Михаил Бабунашвили, Мириан Модебадзе и Торнике Акубардия. Восемь попыток реализовал Лука Маткава. Расписание оставшихся матчей "Черного льва" в южноамериканском турне: 14 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Селкнем" (Чили), 22 апреля, Буэнос-Айрес, "Черный лев" (Грузия) - "Пампас" (Аргентина), 29 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Sudamerica Rugby XV", 6 мая, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Пенарол" (Уругвай).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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