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Грузинские регбисты начали выступление в Южной Америке с победы
Грузинские регбисты начали выступление в Южной Америке с победы
Первая грузинская франшиза "Черный лев" проведет в Южной Америке еще четыре матча 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T21:35+0400
2023-04-09T21:35+0400
2023-04-09T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза, обладатель Суперкубка "Черный лев" в рамках южноамериканского турне провела первую игру против лидера текущего розыгрыша Sudamerica Rugby аргентинского "Догос XV" в Монтевидео и одержала победу с крупным счетом – 75:19. Грузинские регбисты фактически решили судьбу матча в первой половине – 56:0. Из грузинской команды выделились Михаил Гачечиладзе, Тенгиз Замтарадзе, Отар Лашхи, Тенгиз Перанидзе, Михаил Бабунашвили, Мириан Модебадзе и Торнике Акубардия. Восемь попыток реализовал Лука Маткава. Расписание оставшихся матчей "Черного льва" в южноамериканском турне: 14 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Селкнем" (Чили), 22 апреля, Буэнос-Айрес, "Черный лев" (Грузия) - "Пампас" (Аргентина), 29 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Sudamerica Rugby XV", 6 мая, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Пенарол" (Уругвай).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, южная америка, регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты начали выступление в Южной Америке с победы
21:35 09.04.2023 (обновлено: 21:42 09.04.2023)
Первая грузинская франшиза "Черный лев" проведет в Южной Америке еще четыре матча
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза, обладатель Суперкубка "Черный лев" в рамках южноамериканского турне провела первую игру против лидера текущего розыгрыша Sudamerica Rugby аргентинского "Догос XV" в Монтевидео и одержала победу с крупным счетом – 75:19.
Грузинские регбисты фактически решили судьбу матча в первой половине – 56:0. Из грузинской команды выделились Михаил Гачечиладзе, Тенгиз Замтарадзе, Отар Лашхи, Тенгиз Перанидзе, Михаил Бабунашвили, Мириан Модебадзе и Торнике Акубардия. Восемь попыток реализовал Лука Маткава.
Расписание оставшихся матчей "Черного льва" в южноамериканском турне:
14 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Селкнем" (Чили),
22 апреля, Буэнос-Айрес, "Черный лев" (Грузия) - "Пампас" (Аргентина),
29 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Sudamerica Rugby XV",
6 мая, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Пенарол" (Уругвай).