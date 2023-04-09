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На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции – видео
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции – видео
Несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента в центре Тбилиси на акцию "Вместе в Европу". Организатором акции стала оппозиционная партия "Единое... 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T20:13+0400
2023-04-09T20:13+0400
2023-04-09T20:32+0400
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ника гварамия
михаил саакашвили
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Участники акции требуют от властей исполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса.Организаторы приурочили акцию к 9 апреля, когда в стране отмечается День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек.Участники акции принесли с собой флаги Евросоюза и США.
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мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, видео-новости из грузии, видео, ника гварамия, михаил саакашвили, еврокомиссия
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, видео-новости из грузии, видео, ника гварамия, михаил саакашвили, еврокомиссия
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста оппозиции – видео
20:13 09.04.2023 (обновлено: 20:32 09.04.2023)
Несколько тысяч человек собрались перед зданием парламента в центре Тбилиси на акцию "Вместе в Европу". Организатором акции стала оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее молодежное крыло
Участники акции требуют от властей исполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса.
Организаторы приурочили акцию к 9 апреля, когда в стране отмечается День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек.
Участники акции принесли с собой флаги Евросоюза и США.