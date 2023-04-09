https://sputnik-georgia.ru/20230409/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--novye-dannye-276546888.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – новые данные

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – новые данные

Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются около 1,4 миллиона человек 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T09:36+0400

2023-04-09T09:36+0400

2023-04-09T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии составляет 3,24 миллиарда лари (1,3 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 492 миллиона лари (194,5 миллиона долларов). Согласно информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по март 2023 года составляет 43,31%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 4,28%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,5 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23,7 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 221,3 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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