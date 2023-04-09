https://sputnik-georgia.ru/20230409/oppozitsiya-sozdala-v-gruzii-revolyutsionnyy-komitet---vitse-spiker-parlamenta-276579590.html

Оппозиция создала в Грузии революционный комитет - вице-спикер парламента

Оппозиция создала в Грузии революционный комитет - вице-спикер парламента

Во главе революционного движения стоят люди, которые полностью дискредитировали себя в прошлом и в настоящем, заявил представитель правящей партии 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T19:34+0400

2023-04-09T19:34+0400

2023-04-09T19:34+0400

грузия

новости

политика

оппозиция

георгий вольский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24885/20/248852001_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_803e97123767b030157ae838268a037d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Часть оппозиции пошла по очень плохому пути - был создан революционный комитет, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский . Журналисты телекомпании "Имеди" добыли видеоматериал, который был снят во время собрания оппозиции в Кварели. На кадрах члены партии "Гирчи - больше свободы" говорят о "кровавой революции". По информации "Хроники", лидеры "Гирчи - больше свободы" обучают молодежь планированию акций протеста и кампании против власти. Как отмели вице-спикер, во главе революционного движения стоят люди, которые полностью дискредитировали себя в прошлом и в настоящем. "Это печальная реальность, свидетелями которой мы являемся. Во главе всего этого стоят люди с полностью дискредитированным прошлым и настоящим, и если мы посмотрим в будущее, то увидим, что их место в обществе не должно быть без покаяния, а от этих людей покаяния ждать не следует", — сказал Вольский. На кадрах, показанных в эфире "Имеди" видно, как один из членов "Гирчи - больше свободы" Георгий Мосиашвили, говорит о революционном сценарии смены власти, "кровавом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, оппозиция, георгий вольский