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Песков: Европа забывает про ядерное оружие США на своей территории

Песков: Европа забывает про ядерное оружие США на своей территории

По словам Дмитрия Пескова, реакция западных стран на размещение ТЯО в Беларуси несдержанна 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T15:15+0400

2023-04-09T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Коллективный Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин. Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Беларуси. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Беларуси свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями, поскольку американцы "учат их (союзников – ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, дмитрий песков, сша, беларусь, европа, обострение ситуации вокруг украины 2022