https://sputnik-georgia.ru/20230409/pravoslavnye-khristiane-v-gruzii-prazdnuyut-verbnoe-voskresene--video-276574051.html
Православные христиане в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
Православные христиане в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
Верующие в Грузии отмечают сегодня Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Смотрите в видео, как проходит праздник 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T13:08+0400
2023-04-09T13:08+0400
2023-04-09T13:08+0400
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пасха
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вербное воскресенье
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В связи с праздником, который издавна в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходят торжественные богослужения.В этот день верующие идут в храм с ветками самшита, которые затем хранятся в течение всего года до следующей Пасхи.Праздник не имеет в церковном календаре определенной даты. Его отмечают в шестое воскресенье Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. Пасха 2023 году у православных верующих наступит 16 апреля.Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога.
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мультимедиа, видео, пасха, пасха, вербное воскресенье, вербное воскресенье, религия , видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, пасха, пасха, вербное воскресенье, вербное воскресенье, религия , видео-новости из грузии, видео
Православные христиане в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео
Верующие в Грузии отмечают сегодня Вербное воскресенье – один из двенадцати главных праздников православной Церкви. Смотрите в видео, как проходит праздник
В связи с праздником, который издавна в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходят торжественные богослужения.
В этот день верующие идут в храм с ветками самшита, которые затем хранятся в течение всего года до следующей Пасхи.
Праздник не имеет в церковном календаре определенной даты. Его отмечают в шестое воскресенье Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. Пасха 2023 году у православных верующих наступит 16 апреля.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога.