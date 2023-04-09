https://sputnik-georgia.ru/20230409/premer-gruzii-pozdravil-zapadnykh-khristian-s-paskhoy-276571096.html

Премьер Грузии поздравил западных христиан с Пасхой

Премьер Грузии поздравил западных христиан с Пасхой

Присоединяюсь к этой большой радости и желаю вам здоровья, мира и благополучия, говорится в заявлении премьера 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T13:03+0400

2023-04-09T13:03+0400

2023-04-09T13:03+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

пасха 2023

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех, кто отмечает Пасху в 2023 году 9 апреля с "важным и знаменательным для христиан событием". В 2023 году католическая Пасха пришлась на 9 апреля. У католиков, в отличие от православных, Пасха – второй по значимости праздник после Рождества. Что касается православной Пасхи, то в этом году она приходится на воскресенье, 16 апреля. Православная церковь использует для вычисления Пасхи юлианский календарь, а католическая – григорианский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, пасха 2023