https://sputnik-georgia.ru/20230409/premer-gruzii-pozdravil-zapadnykh-khristian-s-paskhoy-276571096.html
Премьер Грузии поздравил западных христиан с Пасхой
Премьер Грузии поздравил западных христиан с Пасхой
Присоединяюсь к этой большой радости и желаю вам здоровья, мира и благополучия, говорится в заявлении премьера 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T13:03+0400
2023-04-09T13:03+0400
2023-04-09T13:03+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
пасха 2023
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех, кто отмечает Пасху в 2023 году 9 апреля с "важным и знаменательным для христиан событием". В 2023 году католическая Пасха пришлась на 9 апреля. У католиков, в отличие от православных, Пасха – второй по значимости праздник после Рождества. Что касается православной Пасхи, то в этом году она приходится на воскресенье, 16 апреля. Православная церковь использует для вычисления Пасхи юлианский календарь, а католическая – григорианский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, пасха 2023
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, пасха 2023
Премьер Грузии поздравил западных христиан с Пасхой
Присоединяюсь к этой большой радости и желаю вам здоровья, мира и благополучия, говорится в заявлении премьера
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех, кто отмечает Пасху в 2023 году 9 апреля с "важным и знаменательным для христиан событием".
В 2023 году католическая Пасха пришлась на 9 апреля. У католиков, в отличие от православных, Пасха – второй по значимости праздник после Рождества.
"Поздравляю всех, кто сегодня отмечает это самое важное и знаменательное для христиан событие, со светлым праздником Пасхи. Присоединяюсь к этой большой радости и желаю вам здоровья, мира и благополучия", – говорится в заявлении премьер-министра.
Что касается православной Пасхи, то в этом году она приходится на воскресенье, 16 апреля. Православная церковь использует для вычисления Пасхи юлианский календарь, а католическая – григорианский.