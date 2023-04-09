https://sputnik-georgia.ru/20230409/prezident-gruzii-pozdravila-veruyuschikh-s-paskhoy-276576284.html

Президент Грузии поздравила верующих с Пасхой

Президент Грузии поздравила верующих с Пасхой

Пусть не будет недостатка в мире, единстве, здоровье и благополучии, написала Зурабишвили 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T15:48+0400

2023-04-09T15:48+0400

2023-04-09T15:48+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила всех, кто празднует Пасху в воскресенье, 9 апреля – этот день наполняет сердца верующих радостью. В воскресенье, 9 апреля, христиане западного обряда отмечают Христово Воскресенье, или Пасху. Как отметила в своем поздравлении президент, она поздравляет тех, кто отмечает этот день в Грузии и за ее пределами – католиков, Армянскую Апостольскую и Лютеранскую церкви, а также их прихожан. Что касается православной Пасхи, то в этом году она приходится на воскресенье, 16 апреля. Православная церковь использует для вычисления Пасхи юлианский календарь, а католическая — григорианский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , пасха 2023