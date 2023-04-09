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Турция запустит на орбиту спутник собственного производства
Турция запустит на орбиту спутник собственного производства
Анкара, по словам турецкого президента, продолжит участие в глобальной космической гонке за счет собственных технологий 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T18:12+0400
2023-04-09T18:12+0400
2023-04-09T18:37+0400
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реджеп тайип эрдоган
запуск спутника
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ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Первый турецкий спутник наблюдения будет запущен на орбиту 11 апреля, сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет обученных кадров, возможностей и технологий собственной разработки", – заявил Эрдоган.Ранее Эрдоган заявлял, что после запуска спутника количество турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, запуск спутника
в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, запуск спутника
Турция запустит на орбиту спутник собственного производства
18:12 09.04.2023 (обновлено: 18:37 09.04.2023)
Анкара, по словам турецкого президента, продолжит участие в глобальной космической гонке за счет собственных технологий
ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Первый турецкий спутник наблюдения будет запущен на орбиту 11 апреля, сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет обученных кадров, возможностей и технологий собственной разработки", – заявил Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявлял, что после запуска спутника количество турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц.