https://sputnik-georgia.ru/20230409/v-gruzii-prazdnuyut-bzoba-ili-verbnoe-voskresene-276566455.html

В Грузии празднуют Бзоба, или Вербное воскресенье

В Грузии празднуют Бзоба, или Вербное воскресенье

В Бзоба по традиции во всех храмах Грузии проводят торжественное богослужение 09.04.2023, Sputnik Грузия

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вербное воскресенье

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Грузии верующие 9 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, который в стране называют Бзоба.В Бзоба по традиции во всех храмах проводят торжественное богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински). Праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба обычно проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Патриархия Грузии уже не один год в преддверии Бзоба призывает население выращивать самшит, внесенный в Красную книгу, самостоятельно, а не уничтожать его. Тем более, что к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения. Вход Господень в Иерусалим В Евангелии сказано, что Иисус направился в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, после чудесного воскрешения Лазаря. Спаситель въехал в Иерусалим на молодой ослице, а люди встречали Его как царя – расстилали перед Христом свою верхнюю одежду, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!" Ликование толпы было вызвано чудом, совершенным накануне Христом. Воскресив Лазаря, Он тем самым доказал свое право называться Божьим Сыном. Однако все те, кто радостно Иисуса встречал в Вербное воскресенье, через несколько дней с криками ярости бросали в Него камни и требовали Его распятия. Поэтому Вербное воскресенье, как торжественный и светлый праздник, так и грустный, и трагичный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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