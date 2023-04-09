https://sputnik-georgia.ru/20230409/v-tsentre-tbilisi-prokhodit-aktsiya-protesta-byvshey-pravyaschey-partii-276579421.html

В центре Тбилиси проходит акция протеста бывшей правящей партии

В центре Тбилиси проходит акция протеста бывшей правящей партии

До начала акции представители молодежного крыла "Национального движения" собрались у метро "Руставели" и прошлись маршем к зданию парламента 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T18:45+0400

2023-04-09T18:45+0400

2023-04-09T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Акция под лозунгом "Вместе в Европу", организованная оппозиционной парией "Единое национальное движение", проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik с места событий. Проспект Руставели перекрыт. В руках у собравшихся флаги Грузии и Евросоюза. До начала акции представители молодежного крыла "Национального движения" собрались у метро "Руставели" и прошлись маршем к зданию парламента. Организаторы акции требуют от властей исполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса. "Пока европейское будущее нашей страны в опасности, а европейское будущее нашей страны действительно сегодня в опасности, до тех пор будут акции, до тех пор будет борьба, и мы все, вне зависимости от разных политических позиций, вне зависимости от разногласий, сделаем все, чтобы европейское будущее этой страны сегодня было обеспечено", – заявила депутат, член "Единого национального движения" Ани Цитлидзе. В начале акции со сцены прозвучали гимны Грузии, Украины и Евросоюза. Участники акции продолжают собираться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое нацдвижение, акция протеста