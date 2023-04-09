https://sputnik-georgia.ru/20230409/verbnoe-voskresene-otmechayut-veruyuschie-v-gruzii--foto-276576419.html

Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото

Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото

Верующие Грузии приняли участие в праздновании Вербного воскресенья, придя на службу в церковь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел праздник 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T16:02+0400

2023-04-09T16:02+0400

2023-04-09T16:02+0400

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новости в фотографиях

новости грузии в фотографиях

вербное воскресенье

вербное воскресенье

религия

пасха

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За неделю до окончания поста православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье, или как его называют в Грузии – Бзоба.В Вербное воскресенье вспоминается событие евангельской истории: Иисус, после воскрешения им Лазаря, въехал в Иерусалим, куда он направлялся, чтобы принять смерть на кресте. Жители города, привлеченные новостью о чуде, встречали Иисуса как царя и Мессию – они верили, что он поможет им освободиться от римского владычества. Они усыпали перед ним дорогу пальмовыми ветвями, срезанными с деревьев.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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