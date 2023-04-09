Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230409/verbnoe-voskresene-otmechayut-veruyuschie-v-gruzii--foto-276576419.html
Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото
Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото
Верующие Грузии приняли участие в праздновании Вербного воскресенья, придя на службу в церковь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел праздник 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T16:02+0400
2023-04-09T16:02+0400
мультимедиа
новости в фотографиях
новости грузии в фотографиях
вербное воскресенье
вербное воскресенье
религия
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/09/276572526_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e9c8d365d2e4007d9b279e9d0bf1a85a.jpg
За неделю до окончания поста православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье, или как его называют в Грузии – Бзоба.В Вербное воскресенье вспоминается событие евангельской истории: Иисус, после воскрешения им Лазаря, въехал в Иерусалим, куда он направлялся, чтобы принять смерть на кресте. Жители города, привлеченные новостью о чуде, встречали Иисуса как царя и Мессию – они верили, что он поможет им освободиться от римского владычества. Они усыпали перед ним дорогу пальмовыми ветвями, срезанными с деревьев.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/09/276572526_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_86c3731fb41f00dbec149cac55270767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, вербное воскресенье, вербное воскресенье, религия , пасха, фото
мультимедиа, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, вербное воскресенье, вербное воскресенье, религия , пасха, фото

Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото

16:02 09.04.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Верующие Грузии приняли участие в праздновании Вербного воскресенья, придя на службу в церковь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел праздник
За неделю до окончания поста православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье, или как его называют в Грузии – Бзоба.
В Вербное воскресенье вспоминается событие евангельской истории: Иисус, после воскрешения им Лазаря, въехал в Иерусалим, куда он направлялся, чтобы принять смерть на кресте. Жители города, привлеченные новостью о чуде, встречали Иисуса как царя и Мессию – они верили, что он поможет им освободиться от римского владычества. Они усыпали перед ним дорогу пальмовыми ветвями, срезанными с деревьев.
© photo: Sputnik / Stringer

Верующие в Грузии празднуют 9 апреля Вербное воскресенье.

Верующие в Грузии празднуют 9 апреля Вербное воскресенье. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Верующие в Грузии празднуют 9 апреля Вербное воскресенье.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье является одним из двенадцати главных праздников православной Церкви.

Вербное воскресенье является одним из двенадцати главных праздников православной Церкви. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье является одним из двенадцати главных праздников православной Церкви.

© photo: Sputnik / Stringer

С раннего утра у храмов в Грузии идет торговля веточками вербы и самшита, чтобы затем верующие смогли освятить их.

С раннего утра у храмов в Грузии идет торговля веточками вербы и самшита, чтобы затем верующие смогли освятить их. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

С раннего утра у храмов в Грузии идет торговля веточками вербы и самшита, чтобы затем верующие смогли освятить их.

© photo: Sputnik / Stringer

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходят торжественные литургии.

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется &quot;Бзоба&quot;, во всех церквях страны проходят торжественные литургии. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходят торжественные литургии.

© photo: Sputnik / Stringer

Человеком, который пришел сегодня в церковь, движут такие чувства, которые для него являются не просто традицией, но и важной частью жизни.

Человеком, который пришел сегодня в церковь, движут такие чувства, которые для него являются не просто традицией, но и важной частью жизни. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

Человеком, который пришел сегодня в церковь, движут такие чувства, которые для него являются не просто традицией, но и важной частью жизни.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – оно привязано ко дню празднования Пасхи.

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – оно привязано ко дню празднования Пасхи. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – оно привязано ко дню празднования Пасхи.

© photo: Sputnik / Stringer

Священный праздник отмечают в последнее воскресенье Великого поста.

Священный праздник отмечают в последнее воскресенье Великого поста. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Священный праздник отмечают в последнее воскресенье Великого поста.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински).

По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински). - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински).

© photo: Sputnik / Stringer

Патриархия Грузии уже не первый год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу.

Патриархия Грузии уже не первый год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

Патриархия Грузии уже не первый год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.

© photo: Sputnik / Stringer

А уже с понедельника наступает Страстная неделя – последняя неделя, которая предшествует Пасхе. Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2023-м он выпадает на 10 апреля.

А уже с понедельника наступает Страстная неделя – последняя неделя, которая предшествует Пасхе. Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2023-м он выпадает на 10 апреля. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

А уже с понедельника наступает Страстная неделя – последняя неделя, которая предшествует Пасхе. Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2023-м он выпадает на 10 апреля.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0