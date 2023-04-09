Вербное воскресенье отмечают верующие в Грузии – фото

За неделю до окончания поста православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье, или как его называют в Грузии – Бзоба.В Вербное воскресенье вспоминается событие евангельской истории: Иисус, после воскрешения им Лазаря, въехал в Иерусалим, куда он направлялся, чтобы принять смерть на кресте. Жители города, привлеченные новостью о чуде, встречали Иисуса как царя и Мессию – они верили, что он поможет им освободиться от римского владычества. Они усыпали перед ним дорогу пальмовыми ветвями, срезанными с деревьев.
Верующие Грузии приняли участие в праздновании Вербного воскресенья, придя на службу в церковь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел праздник
За неделю до окончания поста православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье, или как его называют в Грузии – Бзоба.
В Вербное воскресенье вспоминается событие евангельской истории: Иисус, после воскрешения им Лазаря, въехал в Иерусалим, куда он направлялся, чтобы принять смерть на кресте. Жители города, привлеченные новостью о чуде, встречали Иисуса как царя и Мессию – они верили, что он поможет им освободиться от римского владычества. Они усыпали перед ним дорогу пальмовыми ветвями, срезанными с деревьев.
А уже с понедельника наступает Страстная неделя – последняя неделя, которая предшествует Пасхе. Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2023-м он выпадает на 10 апреля.
А уже с понедельника наступает Страстная неделя – последняя неделя, которая предшествует Пасхе. Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2023-м он выпадает на 10 апреля.