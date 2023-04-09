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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T14:42+0400
2023-04-09T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На участке Гудари-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено из-за снегопада.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение осуществится только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
14:42 09.04.2023 (обновлено: 14:44 09.04.2023)
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
На участке Гудари-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено из-за снегопада.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение осуществится только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.