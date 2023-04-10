https://sputnik-georgia.ru/20230410/akademiya-dinamo-tbilisi-vyigrala-kubok-daraseliya-276598215.html

Академия "Динамо" Тбилиси выиграла Кубок Дараселия

Академия "Динамо" Тбилиси выиграла Кубок Дараселия

Международный турнир имени Дараселия проводится в Грузии с 2016 года 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Команда футбольной академии "Динамо Тбилиси", состоящая из игроков до 16 лет, стала победителем Международного Кубка имени Виталия Дараселия, в финале обыграв испанскую академию "Севилья" со счетом 2:1. Соперники динамовцев хорошо начали финальную встречу и на 10-й минуте повели в счете. Тбилисцы попытались организовать атаки, но испанцы хорошо сыграли в центре поля, защищали свои ворота и выиграли первый тайм со счетом 1:0. "Динамо" исправило ситуацию во втором тайме. На 51-й минуте после подачи углового хозяева турнира сравняли счет результативным ударом головой Сабы Самушия, а на 62-й минуте после пенальти, реализованного Сандро Пейкришвили, счет стал 2:1. Символическая сборная Грузии по футболу всех времен >>"Динамо" во второй раз подряд стало обладателем кубка Дараселия. Перед финалом состоялся матч за третье место, в котором встретились два итальянских клуба – "Дженоа" обыграла "Монцу" со счетом 3:0 и стала обладателем третьего места. Легендарный полузащитник сборной СССР Виталий Дараселия приобрел мировую известность после того, как забил победный гол в финальном матче Кубка обладателей кубков 1981 года, где играли "Динамо" (Тбилиси) и "Карл Цейсс" (ГДР). В 2018 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Дараселия Орденом Чести за внесенный им вклад в развитие грузинского футбола и его популяризацию, высокий профессионализм и особые успехи на международной арене. Международный турнир имени Дараселия проводится в Грузии с 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, фк "динамо" тбилиси