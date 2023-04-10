https://sputnik-georgia.ru/20230410/evstafev-soyuznoe-gosudarstvo-rf-i-belarusi-stanet-odnim-iz-tekhnologicheskikh-tsentrov-mira-276613923.html

Евстафьев: Союзное государство РФ и Беларуси станет одним из технологических центров мира

Евстафьев: Союзное государство РФ и Беларуси станет одним из технологических центров мира

Россия и Беларусь имеют все необходимые ресурсы, чтобы стать одним из важнейших производственно-технологических центров мира 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T15:24+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Какие либеральные догмы нужно отбросить, чтобы ускорить развитие Союзного государства? Насколько тесно Москва и Минск готовы сотрудничать в сфере обороны? Зачем нужно тактическое ядерное оружие России в Беларуси? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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