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Евстафьев: Союзное государство РФ и Беларуси станет одним из технологических центров мира
Евстафьев: Союзное государство РФ и Беларуси станет одним из технологических центров мира
Россия и Беларусь имеют все необходимые ресурсы, чтобы стать одним из важнейших производственно-технологических центров мира 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T15:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Какие либеральные догмы нужно отбросить, чтобы ускорить развитие Союзного государства? Насколько тесно Москва и Минск готовы сотрудничать в сфере обороны? Зачем нужно тактическое ядерное оружие России в Беларуси? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, беларусь, москва, минск, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, беларусь, москва, минск, видео
Евстафьев: Союзное государство РФ и Беларуси станет одним из технологических центров мира
15:24 10.04.2023 (обновлено: 10:24 11.04.2023)
Россия и Беларусь имеют все необходимые ресурсы, чтобы стать одним из важнейших производственно-технологических центров мира
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Какие либеральные догмы нужно отбросить, чтобы ускорить развитие Союзного государства? Насколько тесно Москва и Минск готовы сотрудничать в сфере обороны? Зачем нужно тактическое ядерное оружие России в Беларуси?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.