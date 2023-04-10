https://sputnik-georgia.ru/20230410/gruzinskaya-ispolnitelnitsa-nutsa-buzaladze-proshla-na-novyy-etap-american-idol-276601210.html
Грузинская исполнительница Нуца Бузаладзе прошла на новый этап American Idol
Грузинская исполнительница Нуца Бузаладзе прошла на новый этап American Idol
Нуца Бузаладзе уверенно движется к финалу проекта American Idol. 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T19:24+0400
2023-04-10T19:24+0400
2023-04-10T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе вошла в число 24 лучших конкурсантов вокального мегапроекта American Idol. Зрителям показали, как Нуца встретилась с членами жюри проекта – Лайонелем Ричи, Люком Брайан и Кэти Перри. Грузинка поделилась своим взглядом на конфликт, который произошел у нее с конкурсанткой American Idol во время тура дуэтов, где жюри должны были выбрать лучшую. Так, несмотря на то, что девушки начали репетиции хорошо и слаженно, позже начались разногласия. Нуца не пришла на одну из репетиций, позже она написала в соцсети, что не знала про нее и это ее вина. Репетиции продолжились, однако конкурентка Нуцы, с которой она выступала в дуете, не была довольна номером.Уже не сцене перед членами жюри она сказала, что Нуца "предпочла репетиции сон". Кети Перри обратилась к Нуце и сказала, чтобы та во время выступления не забывала об изящности. Тогда грузинка не смогла ничего ответить, так как, по ее словам, боялась расплакаться."Этот тур был сложнейшим эмоциональным испытанием в моей жизни", – сказала она. Именно это и хотела разъяснить Нуца членам жюри. Кэти Перри утешила грузинку, обняв ее, отметив что у нее большое сердце и большой талант. Несмотря на все, Нуца на туре дуэтов выступила блестяще. В этот раз Нуца снова буквально зажгла на сцене, исполнив песню Тины Тернер Proud Mary. Своим выходом она заслужила переход на следующий тур, тем самым войдя в топ 24 лучших конкурсантов проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, нуца бузаладзе, кэти перри
грузия, новости, культура, тбилиси, нуца бузаладзе, кэти перри
Грузинская исполнительница Нуца Бузаладзе прошла на новый этап American Idol
Нуца Бузаладзе уверенно движется к финалу проекта American Idol.
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе вошла в число 24 лучших конкурсантов вокального мегапроекта American Idol.
Зрителям показали, как Нуца встретилась с членами жюри проекта – Лайонелем Ричи, Люком Брайан и Кэти Перри. Грузинка поделилась своим взглядом на конфликт, который произошел у нее с конкурсанткой American Idol во время тура дуэтов, где жюри должны были выбрать лучшую.
Так, несмотря на то, что девушки начали репетиции хорошо и слаженно, позже начались разногласия. Нуца не пришла на одну из репетиций, позже она написала в соцсети, что не знала про нее и это ее вина. Репетиции продолжились, однако конкурентка Нуцы, с которой она выступала в дуете, не была довольна номером.
Уже не сцене перед членами жюри она сказала, что Нуца "предпочла репетиции сон". Кети Перри обратилась к Нуце и сказала, чтобы та во время выступления не забывала об изящности. Тогда грузинка не смогла ничего ответить, так как, по ее словам, боялась расплакаться.
"Этот тур был сложнейшим эмоциональным испытанием в моей жизни", – сказала она.
Именно это и хотела разъяснить Нуца членам жюри. Кэти Перри утешила грузинку, обняв ее, отметив что у нее большое сердце и большой талант.
Несмотря на все, Нуца на туре дуэтов выступила блестяще. В этот раз Нуца снова буквально зажгла на сцене, исполнив песню Тины Тернер Proud Mary. Своим выходом она заслужила переход на следующий тур, тем самым войдя в топ 24 лучших конкурсантов проекта.