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Кража $100 тыс закончилась аварией – что произошло в Рустави

Кража $100 тыс закончилась аварией – что произошло в Рустави

Мужчина, обвиняемый в краже крупной суммы денег, был задержан после того, как попал в аварию 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T10:42+0400

2023-04-10T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Мужчина украл 100 тысяч долларов, после чего сбил пешехода и упал в канал в городе Рустави, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на ИА "Инфо Рустави".По данным СМИ, 25-летний мужчина обманным путем посадил к себе пассажира из автомобиля марки BMW и похитил 100 тысяч долларов. Вскоре после инцидента водитель сбил пешехода, в результате чего не смог справиться с управлением, съехал с дороги и упал в канал.Вскоре на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и криминальной полиции. Явился и сам пострадавший, по имеющейся информации, на указанную сумму он собирался купить автомобиль. Обвиняемый был задержан полицией на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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