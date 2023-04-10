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Кража $100 тыс закончилась аварией – что произошло в Рустави
Кража $100 тыс закончилась аварией – что произошло в Рустави
Мужчина, обвиняемый в краже крупной суммы денег, был задержан после того, как попал в аварию 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T10:42+0400
2023-04-10T10:42+0400
2023-04-10T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Мужчина украл 100 тысяч долларов, после чего сбил пешехода и упал в канал в городе Рустави, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на ИА "Инфо Рустави".По данным СМИ, 25-летний мужчина обманным путем посадил к себе пассажира из автомобиля марки BMW и похитил 100 тысяч долларов. Вскоре после инцидента водитель сбил пешехода, в результате чего не смог справиться с управлением, съехал с дороги и упал в канал.Вскоре на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и криминальной полиции. Явился и сам пострадавший, по имеющейся информации, на указанную сумму он собирался купить автомобиль. Обвиняемый был задержан полицией на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, рустави
происшествия, новости, грузия, рустави
Кража $100 тыс закончилась аварией – что произошло в Рустави
Мужчина, обвиняемый в краже крупной суммы денег, был задержан после того, как попал в аварию
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Мужчина украл 100 тысяч долларов, после чего сбил пешехода и упал в канал в городе Рустави, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на ИА "Инфо Рустави".
По данным СМИ, 25-летний мужчина обманным путем посадил к себе пассажира из автомобиля марки BMW и похитил 100 тысяч долларов. Вскоре после инцидента водитель сбил пешехода, в результате чего не смог справиться с управлением, съехал с дороги и упал в канал.
Вскоре на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и криминальной полиции. Явился и сам пострадавший, по имеющейся информации, на указанную сумму он собирался купить автомобиль.
Обвиняемый был задержан полицией на месте.