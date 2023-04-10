https://sputnik-georgia.ru/20230410/meriya-namerena-reshit-transportnyy-kollaps-na-ploschadi-geroev-v-tbilisi-276592178.html

Мэрия намерена решить транспортный коллапс на площади Героев в Тбилиси

Мэрия намерена решить транспортный коллапс на площади Героев в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена улучшить пропускную способность для автомобилей на одном из самых загруженных транспортных узлов Тбилиси –... 10.04.2023, Sputnik Грузия

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каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена улучшить пропускную способность для автомобилей на одном из самых загруженных транспортных узлов Тбилиси – площади Героев, сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Коте Гамсахурдиа, Мераба Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк.Мэр отметил, что сейчас на площади Героев собирается большое количество автомобилей, особенно в час пик. "Согласно нынешнему планированию, пересечение нескольких направлений происходит без регулирования, что создает очень большие задержки с точки зрения перемещения", – отметил мэр. Благодаря установке светофора существующие потоки будут разделены, и запланированные изменения положительно скажутся на движении как частных автомобилей, так и общественного транспорта, сообщил мэр.Для того, чтобы доказать эффективность запланированных изменений, было подготовлено иммитационное моделирование. Мэрия приступит к выполнению работ в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси