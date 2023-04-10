https://sputnik-georgia.ru/20230410/nadezhnyy-professional---predstavlen-novyy-glava-agentstva-po-upravleniyu-detsadami-tbilisi-276594168.html

Надежный профессионал – представлен новый глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси

Надежный профессионал – представлен новый глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси

Бывший руководитель Агентства, занимавший пост с ноября 2017 года, покинул должность по собственному желанию 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T14:16+0400

2023-04-10T14:16+0400

2023-04-10T14:22+0400

грузия

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тбилиси

каха каладзе

кахабер гванцеладзе

агентство по управлению детскими садами тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Новым руководителем Агентства по управлению детскими садами Тбилиси стал Гоги Чиковани, столичный мэр Каха Каладзе представил его на заседании городского правительства.Бывший руководитель ведомства Кахабера Гванцеладзе покинул занимаемую должность из-за ухудшения состояния здоровья. Чиковани ранее работал заместителем главы городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи. Чиковани является специалистом общественного здравоохранения, что является еще одним преимуществом на этой позиции, сказал мэр. "Думаю, что Гоги Чиковани является именно тем человеком, который обеспечит как совершенствование воспитательного и образовательного процессов, так и безопасность детей, и преодоление тех вызовов, которые в целом существуют в системе дошкольного образования", – заявил Каладзе.Мэр пожелал Чиковани успехов на новой должности, а также поблагодарил бывшего руководителя агентства Кахабера Гванцеладзе за проделанную работу, он занимал этот пост с ноября 2017 года. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, кахабер гванцеладзе, агентство по управлению детскими садами тбилиси