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Надежный профессионал – представлен новый глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси
Надежный профессионал – представлен новый глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси
Бывший руководитель Агентства, занимавший пост с ноября 2017 года, покинул должность по собственному желанию 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Новым руководителем Агентства по управлению детскими садами Тбилиси стал Гоги Чиковани, столичный мэр Каха Каладзе представил его на заседании городского правительства.Бывший руководитель ведомства Кахабера Гванцеладзе покинул занимаемую должность из-за ухудшения состояния здоровья. Чиковани ранее работал заместителем главы городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи. Чиковани является специалистом общественного здравоохранения, что является еще одним преимуществом на этой позиции, сказал мэр. "Думаю, что Гоги Чиковани является именно тем человеком, который обеспечит как совершенствование воспитательного и образовательного процессов, так и безопасность детей, и преодоление тех вызовов, которые в целом существуют в системе дошкольного образования", – заявил Каладзе.Мэр пожелал Чиковани успехов на новой должности, а также поблагодарил бывшего руководителя агентства Кахабера Гванцеладзе за проделанную работу, он занимал этот пост с ноября 2017 года. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, кахабер гванцеладзе, агентство по управлению детскими садами тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, кахабер гванцеладзе, агентство по управлению детскими садами тбилиси
Надежный профессионал – представлен новый глава Агентства по управлению детсадами Тбилиси
14:16 10.04.2023 (обновлено: 14:22 10.04.2023)
Бывший руководитель Агентства, занимавший пост с ноября 2017 года, покинул должность по собственному желанию
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Новым руководителем Агентства по управлению детскими садами Тбилиси стал Гоги Чиковани, столичный мэр Каха Каладзе представил его на заседании городского правительства.
Бывший руководитель ведомства Кахабера Гванцеладзе покинул занимаемую должность из-за ухудшения состояния здоровья. Чиковани ранее работал заместителем главы городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи.
"При непосредственной организации Гоги Чиковани был осуществлен ни один молодежный и образовательный проект, он один из надежных профессионалов в нашей команде", – заявил мэр.
Чиковани является специалистом общественного здравоохранения, что является еще одним преимуществом на этой позиции, сказал мэр.
"Думаю, что Гоги Чиковани является именно тем человеком, который обеспечит как совершенствование воспитательного и образовательного процессов, так и безопасность детей, и преодоление тех вызовов, которые в целом существуют в системе дошкольного образования", – заявил Каладзе.
Мэр пожелал Чиковани успехов на новой должности, а также поблагодарил бывшего руководителя агентства Кахабера Гванцеладзе за проделанную работу, он занимал этот пост с ноября 2017 года.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.