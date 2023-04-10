https://sputnik-georgia.ru/20230410/nochnoe-ubiystvo-v-tbilisi--obvinyaemyy-zaderzhan-276587495.html
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан
На окраине Тбилиси в результате ранения холодным оружием погиб мужчина 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T10:02+0400
2023-04-10T10:02+0400
2023-04-10T10:02+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Обвиняемый в убийстве мужчины в возрасте до 50 лет в столичном районе Варкетили задержан, сообщил телеканал "Имеди". По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан
На окраине Тбилиси в результате ранения холодным оружием погиб мужчина
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Обвиняемый в убийстве мужчины в возрасте до 50 лет в столичном районе Варкетили задержан, сообщил телеканал "Имеди".
По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.
По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".