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https://sputnik-georgia.ru/20230410/nochnoe-ubiystvo-v-tbilisi--obvinyaemyy-zaderzhan-276587495.html
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан
На окраине Тбилиси в результате ранения холодным оружием погиб мужчина 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T10:02+0400
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происшествия
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новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Обвиняемый в убийстве мужчины в возрасте до 50 лет в столичном районе Варкетили задержан, сообщил телеканал "Имеди". По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан

10:02 10.04.2023
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На окраине Тбилиси в результате ранения холодным оружием погиб мужчина
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Обвиняемый в убийстве мужчины в возрасте до 50 лет в столичном районе Варкетили задержан, сообщил телеканал "Имеди".
По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.
По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".
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