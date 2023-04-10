https://sputnik-georgia.ru/20230410/nochyu-v-tbilisi-proizoshlo-ubiystvo-276586297.html

Ночью в Тбилиси произошло убийство

Ночью в Тбилиси произошло убийство

Расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство" 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили погиб мужчина в возрасте до 50 лет, сообщил Первый канал.По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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