https://sputnik-georgia.ru/20230410/nochyu-v-tbilisi-proizoshlo-ubiystvo-276586297.html
Ночью в Тбилиси произошло убийство
Ночью в Тбилиси произошло убийство
Расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство" 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T08:02+0400
2023-04-10T08:02+0400
2023-04-10T09:07+0400
грузия
новости
происшествия
убийство
мвд грузии
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/03/243940363_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_0e6dfd50438e82bb65f7e4aa023a96e9.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили погиб мужчина в возрасте до 50 лет, сообщил Первый канал.По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/03/243940363_153:0:1846:1270_1920x0_80_0_0_43702f977e383550f3c36d427719e109.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, убийство, мвд грузии, тбилиси
грузия, новости, происшествия, убийство, мвд грузии, тбилиси
Ночью в Тбилиси произошло убийство
08:02 10.04.2023 (обновлено: 09:07 10.04.2023)
Расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство"
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили погиб мужчина в возрасте до 50 лет, сообщил Первый канал.
По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.
По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".