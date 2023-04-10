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https://sputnik-georgia.ru/20230410/nochyu-v-tbilisi-proizoshlo-ubiystvo-276586297.html
Ночью в Тбилиси произошло убийство
Ночью в Тбилиси произошло убийство
Расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство" 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T08:02+0400
2023-04-10T09:07+0400
грузия
новости
происшествия
убийство
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили погиб мужчина в возрасте до 50 лет, сообщил Первый канал.По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, убийство, мвд грузии, тбилиси
грузия, новости, происшествия, убийство, мвд грузии, тбилиси

Ночью в Тбилиси произошло убийство

08:02 10.04.2023 (обновлено: 09:07 10.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerВзрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию у здания, где произошла трагедия. Полицейская лента
Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию у здания, где произошла трагедия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство"
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили погиб мужчина в возрасте до 50 лет, сообщил Первый канал.
По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол. Погибший получил ранения холодным оружием.
По информации МВД Грузии, расследование инцидента начато по статье 108 Уголовного кодекса Грузии "Умышленное убийство".
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