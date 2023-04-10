https://sputnik-georgia.ru/20230410/pochemu-frantsiya-ne-mozhet-byt-posrednikom-na-ukraine--razyasnenie-peskova-276606029.html
Почему Франция не может быть посредником на Украине – разъяснение Пескова
Почему Франция не может быть посредником на Украине – разъяснение Пескова
Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта, заявил пресс-секретарь президента России 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T21:16+0400
2023-04-10T21:16+0400
2023-04-10T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Трудно себе представить Францию посредником по конфликту на Украине, так как Париж косвенно и прямо вовлечен в конфликт на стороне Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Эммануэлю Макрону внести со стороны Франции свой план урегулирования на Украине, заявив, что Китай его поддержит.Макрон посетил Китай в среду в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он провел 1,5-часовые переговоры с Си Цзиньпином.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, россия, франция, дмитрий песков, си цзиньпин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, россия, франция, дмитрий песков, си цзиньпин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022
Почему Франция не может быть посредником на Украине – разъяснение Пескова
Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта, заявил пресс-секретарь президента России
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Трудно себе представить Францию посредником по конфликту на Украине, так как Париж косвенно и прямо вовлечен в конфликт на стороне Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Эммануэлю Макрону внести со стороны Франции свой план урегулирования на Украине, заявив, что Китай его поддержит.
"Париж сейчас.. (не) может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия", – сказал Песков журналистам.
Макрон посетил Китай в среду в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он провел 1,5-часовые переговоры с Си Цзиньпином.