https://sputnik-georgia.ru/20230410/pochemu-frantsiya-ne-mozhet-byt-posrednikom-na-ukraine--razyasnenie-peskova-276606029.html

Почему Франция не может быть посредником на Украине – разъяснение Пескова

Почему Франция не может быть посредником на Украине – разъяснение Пескова

Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта, заявил пресс-секретарь президента России 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T21:16+0400

2023-04-10T21:16+0400

2023-04-10T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Трудно себе представить Францию посредником по конфликту на Украине, так как Париж косвенно и прямо вовлечен в конфликт на стороне Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Эммануэлю Макрону внести со стороны Франции свой план урегулирования на Украине, заявив, что Китай его поддержит.Макрон посетил Китай в среду в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он провел 1,5-часовые переговоры с Си Цзиньпином.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, россия, франция, дмитрий песков, си цзиньпин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022