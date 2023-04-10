https://sputnik-georgia.ru/20230410/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-10-do-16-aprelya-276589371.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 апреля

В четверг осадки ожидаются в течение всего дня 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси. Ожидается местами облачная и дождливая, местами преимущественно ясная погода. В понедельник, 10 апреля, в столице ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:35. Во вторник, 11 апреля, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:28. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:36. В среду, 12 апреля, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 06:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:37. В четверг, 13 апреля, в течение всего дня ожидаются осадки. Слабый дождь синоптики прогнозируют практически в течение всего дня. Восход солнца будет в 06:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:38. В пятницу, 14 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:23. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, а днем прогреется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:39. В субботу, 15 апреля, в столице Грузии погода прояснится. В этот день синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:40. В воскресенье, 16 апреля, в столице Грузии вновь ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:42.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси