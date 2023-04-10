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В Грузии растет число микроэлектростанций
В Грузии растет число микроэлектростанций
Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт, находящихся во владении физических лиц 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T07:01+0400
2023-04-10T07:01+0400
2023-04-10T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В Грузии по последним данным зарегистрировано 760 электростанций микромощности и их число растет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения. По данным комиссии общая мощность микроэлектростанций в Грузии составляет 39 мегаватт. При этом в сеть тбилисской электрораспределительной компании "Теласи" входят 223 такие станции, а 537 включены в сеть региональной компании Energo Pro Georgia. Это дает возможность лицам удовлетворять свои расходы и получать доход от компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, энергетика грузии, теласи, energo-pro georgia
грузия, экономика, новости, энергетика грузии, теласи, energo-pro georgia
В Грузии растет число микроэлектростанций
Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт, находящихся во владении физических лиц
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В Грузии по последним данным зарегистрировано 760 электростанций микромощности и их число растет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.
По данным комиссии общая мощность микроэлектростанций в Грузии составляет 39 мегаватт. При этом в сеть тбилисской электрораспределительной компании "Теласи" входят 223 такие станции, а 537 включены в сеть региональной компании Energo Pro Georgia.
Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт, находящихся во владении физических лиц. Свои солнечные, ветряные и гидроэлектростанции лица могут подключить к электрораспределительной компании и передавать ей излишки вырабатываемой энергии.
Это дает возможность лицам удовлетворять свои расходы и получать доход от компаний.