https://sputnik-georgia.ru/20230410/v-gruzii-rastet-chislo-mikroelektrostantsiy-276585515.html

В Грузии растет число микроэлектростанций

В Грузии растет число микроэлектростанций

Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт, находящихся во владении физических лиц 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T07:01+0400

2023-04-10T07:01+0400

2023-04-10T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В Грузии по последним данным зарегистрировано 760 электростанций микромощности и их число растет, говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения. По данным комиссии общая мощность микроэлектростанций в Грузии составляет 39 мегаватт. При этом в сеть тбилисской электрораспределительной компании "Теласи" входят 223 такие станции, а 537 включены в сеть региональной компании Energo Pro Georgia. Это дает возможность лицам удовлетворять свои расходы и получать доход от компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии, теласи, energo-pro georgia