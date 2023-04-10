https://sputnik-georgia.ru/20230410/v-gruzii-razrabotayut-novye-pravila-bezopasnosti-vodnogo-transporta-276607580.html

В Грузии разработают новые правила безопасности водного транспорта

В Грузии разработают новые правила безопасности водного транспорта

Поправки предусматривают интеграцию внутреннего водного транспорта в единую транспортную систему Грузии 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В Грузии будут разработаны и утверждены правила безопасности внутреннего водного транспорта страны, в том числе правила технического надзора, регистрации, осмотра и эксплуатации плавучих транспортных средств на реках, озерах и водохранилищах, до 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Новые правила для водного транспорта разработают на основании поправок в закон Грузии "Об управлении и регулировании сферы транспорта", которые члены кабмина рассмотрели на заседании правительства. Цель законопроекта – создание законодательной базы регулирования внутреннего водного транспорта. Поправки предусматривают интеграцию внутреннего водного транспорта в единую транспортную систему Грузии и обеспечение безопасности судоходства на реках, озерах и водоемы страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, правительство грузии, транспорт в грузии, агентство морского транспорта