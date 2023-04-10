https://sputnik-georgia.ru/20230410/vlasti-gruzii-usilivayut-borbu-s-organizovannoy-prestupnostyu-276606171.html

Власти Грузии усиливают борьбу с организованной преступностью

Власти Грузии усиливают борьбу с организованной преступностью

Мероприятия, разработанные правительством, являются необходимым условием системного усиления борьбы с организованной преступностью, говорится сообщение 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T21:40+0400

2023-04-10T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. План действия Национальной стратегии по борьбе с организованной преступностью на 2021-2024 годы рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства Грузии, которое прошла под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, в плане действий на 2023-2024 годы учтены предложения, разработанные рабочей группой, созданной в парламенте Грузии с целью выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, правительство грузии, воровское сообщество