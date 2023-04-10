https://sputnik-georgia.ru/20230410/vlasti-gruzii-usilivayut-borbu-s-organizovannoy-prestupnostyu-276606171.html
Власти Грузии усиливают борьбу с организованной преступностью
Власти Грузии усиливают борьбу с организованной преступностью
Мероприятия, разработанные правительством, являются необходимым условием системного усиления борьбы с организованной преступностью, говорится сообщение 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T21:40+0400
2023-04-10T21:40+0400
2023-04-10T21:40+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
правительство грузии
воровское сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_922ffdf60a024314b06c0b7ea1f79dfc.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. План действия Национальной стратегии по борьбе с организованной преступностью на 2021-2024 годы рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства Грузии, которое прошла под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, в плане действий на 2023-2024 годы учтены предложения, разработанные рабочей группой, созданной в парламенте Грузии с целью выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_59164ede48d19bcb654db0aeb40cd98e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, правительство грузии, воровское сообщество
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, правительство грузии, воровское сообщество
Власти Грузии усиливают борьбу с организованной преступностью
Мероприятия, разработанные правительством, являются необходимым условием системного усиления борьбы с организованной преступностью, говорится сообщение
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. План действия Национальной стратегии по борьбе с организованной преступностью на 2021-2024 годы рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства Грузии, которое прошла под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
Как отмечено в сообщении пресс-службы администрации правительства, в плане действий на 2023-2024 годы учтены предложения, разработанные рабочей группой, созданной в парламенте Грузии с целью выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии.
"Мероприятия, которые должны быть реализованы в рамках указанного плана, являются необходимым условием системного усиления борьбы с организованной преступностью, "воровским миром" и наркопреступностью, а также повышения эффективности превенции и расследования киберпреступлений", – отмечено в сообщении.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.