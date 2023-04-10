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Время Ч: Финляндия в НАТО, диверсионные планы Киева и разрушительные российские авиабомбы
Время Ч: Финляндия в НАТО, диверсионные планы Киева и разрушительные российские авиабомбы
Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T18:27+0400
2023-04-10T18:27+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Что из себя представляют управляемые планирующие авиабомбы ВКС России? Что говорит о планах Киева новый пакет западной военной помощи? Почему вступление Финляндии в НАТО началось задолго до начала СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, россия, финляндия, украина, нато, видео
мультимедиа, видео, россия, финляндия, украина, нато, видео
Время Ч: Финляндия в НАТО, диверсионные планы Киева и разрушительные российские авиабомбы
18:27 10.04.2023 (обновлено: 10:27 11.04.2023)
Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Что из себя представляют управляемые планирующие авиабомбы ВКС России? Что говорит о планах Киева новый пакет западной военной помощи? Почему вступление Финляндии в НАТО началось задолго до начала СВО?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".