https://sputnik-georgia.ru/20230410/vremya-ch-finlyandiya-v-nato-diversionnye-plany-kieva-i-razrushitelnye-rossiyskie-aviabomby-276614222.html

Время Ч: Финляндия в НАТО, диверсионные планы Киева и разрушительные российские авиабомбы

Время Ч: Финляндия в НАТО, диверсионные планы Киева и разрушительные российские авиабомбы

Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T18:27+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Что из себя представляют управляемые планирующие авиабомбы ВКС России? Что говорит о планах Киева новый пакет западной военной помощи? Почему вступление Финляндии в НАТО началось задолго до начала СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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