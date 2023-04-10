https://sputnik-georgia.ru/20230410/zaklyuchennye-v-tyurmakh-gruzii--poslednie-dannye-276563099.html

Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные

Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T09:01+0400

2023-04-10T09:01+0400

2023-04-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 марта 2023 года, находилось 9 638 человек, из которых 333 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 34 несовершеннолетних и 58 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 марта в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 11 несовершеннолетних и 10 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 182 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 марта 2023 года в тюрьмах Грузии находились 642 гражданина из 48 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 62 гражданки других стран. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончался один заключенный. Причиной его смерти стал гипертонический криз и инсульт. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 22,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 79 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 343 иностранца из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Из них 30 женщин и 4 несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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