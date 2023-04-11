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Читатели Sputnik Грузия рассказали, как готовятся к Пасхе
Читатели Sputnik Грузия рассказали, как готовятся к Пасхе
Мы спросили у наших читателей, что они делают в преддверии большого религиозного праздника 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T16:43+0400
2023-04-11T16:43+0400
2023-04-11T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия в преддверии праздника Пасхи проводят дома уборку, красят яйца и покупают или пекут сами куличи. Соблюдают пост и ходят в храм 3% аудитории, а вот 19,4% готовятся основательно – перед Пасхой и ходят в храм, и убираются дома, а также красят яйца и покупают или пекут куличи. Что касается тех, кто вообще не готовится к Пасхе, то среди опрошенных их оказалось 17,9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, новости, грузия, общество, пасха 2023
Читатели Sputnik Грузия рассказали, как готовятся к Пасхе
Мы спросили у наших читателей, что они делают в преддверии большого религиозного праздника
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
в преддверии праздника Пасхи проводят дома уборку, красят яйца и покупают или пекут сами куличи.
По результатам опроса "Как вы готовитесь к Пасхе?" оказалось, что 59,7% читателей, готовясь к празднику, убираются дома, красят яйца, а также приобретают или пекут куличи.
Соблюдают пост и ходят в храм 3% аудитории, а вот 19,4% готовятся основательно – перед Пасхой и ходят в храм, и убираются дома, а также красят яйца и покупают или пекут куличи.
Что касается тех, кто вообще не готовится к Пасхе, то среди опрошенных их оказалось 17,9%.