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Читатели Sputnik Грузия рассказали, как готовятся к Пасхе

Читатели Sputnik Грузия рассказали, как готовятся к Пасхе

Мы спросили у наших читателей, что они делают в преддверии большого религиозного праздника 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия в преддверии праздника Пасхи проводят дома уборку, красят яйца и покупают или пекут сами куличи. Соблюдают пост и ходят в храм 3% аудитории, а вот 19,4% готовятся основательно – перед Пасхой и ходят в храм, и убираются дома, а также красят яйца и покупают или пекут куличи. Что касается тех, кто вообще не готовится к Пасхе, то среди опрошенных их оказалось 17,9%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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