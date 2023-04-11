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Дополнительные внутренние авиарейсы назначили в Грузии на Пасху – расписание
Дополнительные внутренние авиарейсы назначили в Грузии на Пасху – расписание
Стоимость авиабилетов на внутренние авиарейсы от 50 до 125 лари в одну сторону 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T11:44+0400
2023-04-11T11:44+0400
2023-04-11T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Восемь дополнительных внутренних авиарейсов из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа, Батуми и Амбролаури назначены по случаю праздника Пасхи, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Дополнительные рейсы в период с 13 по 22 апреля будут выполняться по следующему расписанию: Натахтари-Амбролаури-Натахтари13 апреля 13:30 Натахтари-Амбролаури 14:30 Амбролаури-Натахтари 17 апреля15:00 Натахтари-Амбролаури 16:30 Амбролаури-Натахтари Натахтари-Местиа-Натахтари14 апреля10:30 Натахтари-Местиа12:10 Местиа-Натахтари15 апреля09:30 Натахтари-Местиа11:30 Местиа-Натахтари22 апреля13:30 Натахтари-Местиа15:00 Местиа-НатахтариНатахтари-Батуми-Натахтари15 апреля13:30 Натахтари-Батуми15:20 Батуми-Натахтари22 апреля09:45 Натахтари-Батуми11:45 Батуми-НатахтариБилет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, Натахтари-Амбролаури – 50 лари, а Натахтари-Батуми – 125 лари. Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%. Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, натахтари, амбролаурский аэропорт, батумский международный аэропорт, пасха 2023
грузия, новости, общество, батуми, натахтари, амбролаурский аэропорт, батумский международный аэропорт, пасха 2023
Дополнительные внутренние авиарейсы назначили в Грузии на Пасху – расписание
11:44 11.04.2023 (обновлено: 11:59 11.04.2023)
Стоимость авиабилетов на внутренние авиарейсы от 50 до 125 лари в одну сторону
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Восемь дополнительных внутренних авиарейсов из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа, Батуми и Амбролаури назначены по случаю праздника Пасхи, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля.
Дополнительные рейсы в период с 13 по 22 апреля будут выполняться по следующему расписанию:
Натахтари-Амбролаури-Натахтари
13:30 Натахтари-Амбролаури
14:30 Амбролаури-Натахтари
15:00 Натахтари-Амбролаури
16:30 Амбролаури-Натахтари
Натахтари-Местиа-Натахтари
Натахтари-Батуми-Натахтари
Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, Натахтари-Амбролаури – 50 лари, а Натахтари-Батуми – 125 лари. Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.
Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте
.