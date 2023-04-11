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Дождь с грозой и град – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

Дождь с грозой и град – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

На море ожидается 2-3-балльный шторм, предупреждают метеорологи 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T15:36+0400

2023-04-11T15:36+0400

2023-04-11T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Град, дождь с грозой и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Ожидается сильный ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм. Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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