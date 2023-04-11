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Дождь с грозой и град – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
Дождь с грозой и град – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
На море ожидается 2-3-балльный шторм, предупреждают метеорологи 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T15:36+0400
2023-04-11T15:36+0400
2023-04-11T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Град, дождь с грозой и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Ожидается сильный ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм. Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, погода, грузия, национальное агентство окружающей среды, непогода в грузии
Дождь с грозой и град – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
15:36 11.04.2023 (обновлено: 16:29 11.04.2023)
На море ожидается 2-3-балльный шторм, предупреждают метеорологи
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Град, дождь с грозой и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
До первой половины дня 12 и 13 апреля синоптики прогнозируют почти на всей территории страны дождь с грозой, в высокогорье снег, в некоторых местах сильный, а в Восточной Грузии град.
Ожидается сильный ветер западного направления. На море ожидается 2-3-балльный шторм.
Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины.