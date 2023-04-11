https://sputnik-georgia.ru/20230411/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-rikoti-vremenno-ogranicheno-276627061.html

Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено

Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено

Запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T13:38+0400

2023-04-11T13:38+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение на 114-194 км участка (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) временно запрещено для всех видов автотранспорта, говорится на сайте департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада. После завершения работ движение в направлении Рикоти будет восстановлено в установленном специальном режиме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинские дороги, машины и их водители, дороги, грузия, новости