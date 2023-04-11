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Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено
Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено
Запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T13:38+0400
2023-04-11T13:38+0400
2023-04-11T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение на 114-194 км участка (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) временно запрещено для всех видов автотранспорта, говорится на сайте департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада. После завершения работ движение в направлении Рикоти будет восстановлено в установленном специальном режиме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинские дороги, машины и их водители, дороги, грузия, новости
грузинские дороги, машины и их водители, дороги, грузия, новости
Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено
13:38 11.04.2023 (обновлено: 13:42 11.04.2023)
Запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение на 114-194 км участка (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) временно запрещено для всех видов автотранспорта, говорится на сайте департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства, запрет введен в связи с проведением работ по очистке дороги из-за небольшого камнепада.
"До расчистки проезжей части движение легковых автомобилей будет осуществляться по автомагистрали внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, а движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено", – говорится в сообщении.
После завершения работ движение в направлении Рикоти будет восстановлено в установленном специальном режиме.