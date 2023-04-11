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Грузинские хоккеисты обыграли латвийский клуб с крупным счетом
Грузинские хоккеисты обыграли латвийский клуб с крупным счетом
Следующий товарищеский матч сборной Грузии по хоккею с шайбой состоится 12 апреля 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T23:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой в рамках подготовки к чемпионату мира среди низших дивизионов обыграла в товарищеском матче латвийский клуб "Тукумс" – 9:3. В первом периоде четыре шайбы на счету Семена Харизова, во втором периоде отличились Иван Карелин и Андрей Романов, в третьем – Георгий Джейранашвили, Виталий Дзиов, Никита Букия. Следующий товарищеский матч сборной Грузии по хоккею с шайбой состоится 12 апреля. Что касается первой встречи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой, то сборная Грузии сыграет с Исландией 16 апреля в Мадриде. На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики, грузинская команда заняла второе место. Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия. Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хоккей, чемпионат мира по хоккею
Грузинские хоккеисты обыграли латвийский клуб с крупным счетом
23:27 11.04.2023 (обновлено: 23:30 11.04.2023)
Следующий товарищеский матч сборной Грузии по хоккею с шайбой состоится 12 апреля
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой в рамках подготовки к чемпионату мира среди низших дивизионов обыграла в товарищеском матче латвийский клуб "Тукумс" – 9:3.
В первом периоде четыре шайбы на счету Семена Харизова, во втором периоде отличились Иван Карелин и Андрей Романов, в третьем – Георгий Джейранашвили, Виталий Дзиов, Никита Букия.
Следующий товарищеский матч сборной Грузии по хоккею с шайбой состоится 12 апреля.
Что касается первой встречи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой, то сборная Грузии сыграет с Исландией 16 апреля в Мадриде.
На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики, грузинская команда заняла второе место. Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия.
Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место.